Нотингам Форест обяви поредния мениджър

Изпадналият в криза Нотингам Форест обяви назначението на Шон Дайч за мениджър. Това е третият човек, който заема поста от началото на сезона, след като преди това последователно бяха уволнени Нуно Еспирито Санто и Анге Постекоглу.

Дайч е без работа от февруари, когато бе освободен от Евертън. Неговата кариера като футболист започва именно в Нотингам Форест в края на 80-те години, когато начело на тима е Брайън Клъф. Дайч обаче така и не записва нито една минута за първия отбор на Форест.

Ето какво гласи официалната информация от клуба:

С удоволствие Нотингам Форест потвърждава назначението на Шон Дайч за нов мениджър на клуба, след обстоен процес по подбор, ръководен от глобалния ръководител на футбола Еду Гаспар и глобалния технически директор Джордж Сирианос.

Бившият юношески играч на Форест подписва договор до лятото на 2027 година и ще изведе отбора си за първи път в четвъртък вечер, когато „червените“ се изправят срещу Порто в Лига Европа.

Дайч ще бъде подпомаган от опитния си треньорски екип – Иън Уоун и Стив Стоун, и двамата бивши футболисти на Нотингам Форест, които заедно имат над 400 мача за клуба през 90-те години.

Като уважаван и опитен мениджър от Висшата лига, Дайч носи със себе си перфектната комбинация от характер, тактическа проницателност и доказани успехи, за да поведе клуба в следващата му глава от историята.

Ръководил повече от 330 мача във Висшата лига, Дайч е изграждал отбори, известни със своята защита, устойчивост и сила при статични положения – качества, които се припокриват с характеристиките на настоящия състав и с футболния облик на клуба.

Като бивш юношески играч на Форест, който живее в региона, Дайч също така има дълбоко разбиране за ценностите и гордостта на клуба и неговите привърженици. Благодарение на характера си, тактическите си умения и лидерските качества, назначението му представлява отлична възможност за успешен и конкурентен сезон както в местните, така и в европейските турнири.