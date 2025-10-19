Гасперини: Някои загуби ти дават повече вяра и убеденост

Джан Пиеро Гасперини настоява, че тимът на Рома е излязъл по-силен след поражението с 0:1 срещу Интер. Треньорът, който напусна Аталанта, продължи своята изключително слаба серия срещу „нерадзурите“, като вече има 10 поредни загуби от тях.

„Като цяло беше грешка да рискуваме със засадата при Бони. Ситуацията не беше опасна и може би не бяхме заели правилната си форма толкова рано в мача. Тези неща се случват и след паузата за националните отбори, когато други треньори очакват различни неща“, коментира Гасперини.

„Това беше ситуация, която безспорно реши мача, но като изключим нея и резултата, оставам убеден от представянето, че ще се справим добре. Опитахме всичко, за да изравним срещу силен отбор като Интер, така че някои трудности бяха неизбежни.“

Анхелиньо отсъстваше поради бронхит, което наложи промени в състава на Рома. Марио Ермосо и Еван Н'Дика заеха различни роли в защита, Зеки Челик беше изтеглен по-напред, а Уесли премина на левия фланг.

„Смятам, че защитата като цяло се справи добре тази вечер. Уесли и Челик се представиха много добре, имахме постоянен натиск по фланговете, повече отколкото в други мачове. И Ермосо, и Н'Дика са левичари, затова предпочетох Ермосо да се включва в атака. Нищо от това не беше свързано с гола, който допуснахме.“

След последния съдийски сигнал имаше топла прегръдка между Гасперини и треньора на Интер Кристиан Киву. Какво си казаха двамата?

„Имах късмета да се запозная с Киву през малкото дни, в които бях в Интер, но тогава той имаше тежка контузия. Винаги съм го ценял като играч и човек, срещнахме се и миналия сезон, когато беше треньор на Парма. Не му беше лесно да поеме поста след Симоне Индзаги, но той налага своите идеи и те работят добре, както видяхме и тази вечер“, сподели Гасперини.

Предвид загубата на Наполи с 0:1 от Торино по-рано вечерта, това беше възможност за Рома да се откъсне на върха в класирането. Вместо това, и двата отбора бяха настигнати от Интер с по 15 точки. През уикенда към тях може да се присъедини и Ювентус, или дори да бъдат изпреварени от Милан, който при победа в неделя ще събере 16 точки.

