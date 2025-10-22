Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Рома
  3. Гасперини: Загубата на Наполи трябва да ни служи за предупреждение

Гасперини: Загубата на Наполи трябва да ни служи за предупреждение

  • 22 окт 2025 | 18:12
  • 164
  • 0

Наставникът на Рома Джан Пиеро Гасперини смята, че вчерашната загуба на Наполи с 2:6 от ПСВ Айндховен трябва да послужи като предупреждение към неговия тим да не подценява утрешното си домакинство на Виктория (Пилзен) в Лига Европа. Той също така изрази надежда, че играчите му ще се справят по-добре в завършващата фаза на атаките си спрямо поражението с 0:1 от Интер.

“Мачове като вчерашната загуба на Наполи трябва да ни покажат как играенето в Европа носи рискове на всички нива, а не само когато се изправяш срещу най-престижните тимове. В различните първенства има клубове, които са много подготвени както физически, така и технически. Браян Кристанте и Еван Ндика могат да получат почивка само защото напоследък постоянно играят. Тъй като разполагаме с всички, освен с Анхелиньо, възползваме се от тази седмица, за да могат те да тренират нормално.

Срещу Интер показахме добра реакция след получения много ранен гол. Тимът успя да създаде положения, но не успя да ги реализира. Утре отново трябва да покажем нашата атакуваща мощ, но и да завършваме положенията по-добре. Артьом Довбик и Евън Фъргюсън? Във всички отбори атакуващите играчи често се въртят. Леон Бейли има различни характеристики от другите нападатели. Той разполага със скорост и удар, като е свикнал да играе предимно на фланга, но се завърна преди няколко дни. Като добавим към изброените също така Матиас Соуле и Пауло Дибала, убеден съм, че можем да направим нещо добро”, коментира Гасперини на днешната си пресконференция.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Постигнахме много важна победа, доволен е Дъмфрис

Постигнахме много важна победа, доволен е Дъмфрис

  • 22 окт 2025 | 15:47
  • 552
  • 0
Позабравен бранител на Реал се завърна в групата след шестмесечно отсъствие

Позабравен бранител на Реал се завърна в групата след шестмесечно отсъствие

  • 22 окт 2025 | 15:11
  • 1205
  • 13
Тудор: Без съдийски грешки и с различна програма, Ювентус щеше да води в класирането

Тудор: Без съдийски грешки и с различна програма, Ювентус щеше да води в класирането

  • 22 окт 2025 | 14:48
  • 3451
  • 2
Тонали тайно подписал нов договор с Нюкасъл

Тонали тайно подписал нов договор с Нюкасъл

  • 22 окт 2025 | 14:23
  • 1564
  • 0
От Байерн вече преговарят с Нойер за нов договор

От Байерн вече преговарят с Нойер за нов договор

  • 22 окт 2025 | 14:21
  • 691
  • 0
Потвърдено: Ханзи Флик пропуска Ел Класико

Потвърдено: Ханзи Флик пропуска Ел Класико

  • 22 окт 2025 | 13:50
  • 5182
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА следи голям талант на Славия, Венци обявил цената - засега няма развитие

ЦСКА следи голям талант на Славия, Венци обявил цената - засега няма развитие

  • 22 окт 2025 | 13:16
  • 20799
  • 17
Магията на Мони Николов донесе втора победа на Локомотив (Новосибирск)

Магията на Мони Николов донесе втора победа на Локомотив (Новосибирск)

  • 22 окт 2025 | 17:30
  • 11482
  • 2
БФС, по препоръка на УЕФА, представи ново лицензионно правило, българските клубове ще плащат на еколози

БФС, по препоръка на УЕФА, представи ново лицензионно правило, българските клубове ще плащат на еколози

  • 22 окт 2025 | 12:26
  • 21310
  • 27
Кривия: Тръгнах да се връщам, Сираков каза да не се прибирам, но съм корав - ако се наложеше, щях да гледам видео

Кривия: Тръгнах да се връщам, Сираков каза да не се прибирам, но съм корав - ако се наложеше, щях да гледам видео

  • 22 окт 2025 | 10:07
  • 24454
  • 28
Шеф на Лудогорец отсече: Лятото отново ще сме шампиони!

Шеф на Лудогорец отсече: Лятото отново ще сме шампиони!

  • 22 окт 2025 | 10:22
  • 12510
  • 36
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 22 окт 2025 | 08:00
  • 479269
  • 23