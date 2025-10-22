Гасперини: Загубата на Наполи трябва да ни служи за предупреждение

Наставникът на Рома Джан Пиеро Гасперини смята, че вчерашната загуба на Наполи с 2:6 от ПСВ Айндховен трябва да послужи като предупреждение към неговия тим да не подценява утрешното си домакинство на Виктория (Пилзен) в Лига Европа. Той също така изрази надежда, че играчите му ще се справят по-добре в завършващата фаза на атаките си спрямо поражението с 0:1 от Интер.

“Мачове като вчерашната загуба на Наполи трябва да ни покажат как играенето в Европа носи рискове на всички нива, а не само когато се изправяш срещу най-престижните тимове. В различните първенства има клубове, които са много подготвени както физически, така и технически. Браян Кристанте и Еван Ндика могат да получат почивка само защото напоследък постоянно играят. Тъй като разполагаме с всички, освен с Анхелиньо, възползваме се от тази седмица, за да могат те да тренират нормално.

Срещу Интер показахме добра реакция след получения много ранен гол. Тимът успя да създаде положения, но не успя да ги реализира. Утре отново трябва да покажем нашата атакуваща мощ, но и да завършваме положенията по-добре. Артьом Довбик и Евън Фъргюсън? Във всички отбори атакуващите играчи често се въртят. Леон Бейли има различни характеристики от другите нападатели. Той разполага със скорост и удар, като е свикнал да играе предимно на фланга, но се завърна преди няколко дни. Като добавим към изброените също така Матиас Соуле и Пауло Дибала, убеден съм, че можем да направим нещо добро”, коментира Гасперини на днешната си пресконференция.

