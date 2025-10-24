Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Атлетико Мадрид
  3. Атлетико Мадрид следи ситуацията с Андреас Кристенсен

  • 24 окт 2025 | 05:54
  • 305
  • 0
Отборът на Атлетико Мадрид следи ситуацията със защитника на Барселона Андреас Кристенсен. Договорът на датския бранител изтича в края на сезона и се очаква от Барса да му позволят да напусне като свободен агент. Според „Mundo Deportivo“ от Атлетико наблюдават развитието и имат желание да задържат Кристенсен в Испания и през следващия сезон.

Въпреки че през последните две години той имаше проблеми с формата и физическото си състояние, ръководството на мадридчани цени високо качествата на Кристенсен и вярва, че той може да подобри опциите им в защита.

Най-вероятно евентуален трансфер ще се осъществи през лятото, освен ако Барса не се съгласи да освободи Кристенсен шест месеца преди изтичането на договора му.

Снимки: Gettyimages

