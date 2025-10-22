Лапорта обясни за какво са били парите от проваления двубой в САЩ

Президентът на Барселона Жоан Лапорта заяви по време на Общото събрание, че приходите от мача срещу Виляреал в САЩ е трябвало да компенсират загубите от двубоите срещу Валенсия и Хетафе, изиграни на стадион "Йохан Кройф". Тъй като финансовото състояние на клуба не позволява лесно да отписва пари, отмяната на двубоя в Маями представлява сериозен икономически удар.

Както е известно, заради проточилия се ремонт на “Спотифай Камп Ноу” и временната невъзможност за мачове на “Луис Компанис”, се наложи Барса да изиграе две домакинства на стадион “Йохан Кройф” на базата си. Съоръжението там обаче събира едва 8000 зрители, с което се губят солидни приходи.

Каталунците очакваха приходите от мача на американска земя на 20 декември да бъдат между пет и шест милиона евро, пише “Ас”. Сега тази сума просто се изпари. Това е удар, макар и по-малък, за бюджета на "блаугранас", които бяха изненадани от новината за отмяната на срещата, обявена от Relevent и Ла Лига.

Преди дни, докато не се знаеше за предстоящата отмяна на срещата, Лапорта каза следното: “Не знаем каква сума ще получим от мача в Маями. Нямаме цялата информация от Ла Лига. Но със сигурност ще има приходи, които ще компенсират тези, които няма да получим от мачовете на "Йохан Кройф". Уверявам ви, че приходите от двубоя в Маями ще бъдат много по-големи, отколкото ако срещата се играеше във Виляреал, където нямаше да спечелим нищо. Американският пазар е много важен за нас. Всички клубове ще се възползват от тази среща, но най-вече тези, които ще играят там”.

Обрат: Мачът между Барселона и Виляреал няма да се играе в Маями