Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Лапорта обясни за какво са били парите от проваления двубой в САЩ

Лапорта обясни за какво са били парите от проваления двубой в САЩ

  • 22 окт 2025 | 16:54
  • 853
  • 2

Президентът на Барселона Жоан Лапорта заяви по време на Общото събрание, че приходите от мача срещу Виляреал в САЩ е трябвало да компенсират загубите от двубоите срещу Валенсия и Хетафе, изиграни на стадион "Йохан Кройф". Тъй като финансовото състояние на клуба не позволява лесно да отписва пари, отмяната на двубоя в Маями представлява сериозен икономически удар.

Както е известно, заради проточилия се ремонт на “Спотифай Камп Ноу” и временната невъзможност за мачове на “Луис Компанис”, се наложи Барса да изиграе две домакинства на стадион “Йохан Кройф” на базата си. Съоръжението там обаче събира едва 8000 зрители, с което се губят солидни приходи.

Каталунците очакваха приходите от мача на американска земя на 20 декември да бъдат между пет и шест милиона евро, пише “Ас”. Сега тази сума просто се изпари. Това е удар, макар и по-малък, за бюджета на "блаугранас", които бяха изненадани от новината за отмяната на срещата, обявена от Relevent и Ла Лига.

Преди дни, докато не се знаеше за предстоящата отмяна на срещата, Лапорта каза следното: “Не знаем каква сума ще получим от мача в Маями. Нямаме цялата информация от Ла Лига. Но със сигурност ще има приходи, които ще компенсират тези, които няма да получим от мачовете на "Йохан Кройф". Уверявам ви, че приходите от двубоя в Маями ще бъдат много по-големи, отколкото ако срещата се играеше във Виляреал, където нямаше да спечелим нищо. Американският пазар е много важен за нас. Всички клубове ще се възползват от тази среща, но най-вече тези, които ще играят там”.

Обрат: Мачът между Барселона и Виляреал няма да се играе в Маями
Обрат: Мачът между Барселона и Виляреал няма да се играе в Маями
Следвай ни:

Още от Футбол свят

Постигнахме много важна победа, доволен е Дъмфрис

Постигнахме много важна победа, доволен е Дъмфрис

  • 22 окт 2025 | 15:47
  • 546
  • 0
Позабравен бранител на Реал се завърна в групата след шестмесечно отсъствие

Позабравен бранител на Реал се завърна в групата след шестмесечно отсъствие

  • 22 окт 2025 | 15:11
  • 1198
  • 13
Тудор: Без съдийски грешки и с различна програма, Ювентус щеше да води в класирането

Тудор: Без съдийски грешки и с различна програма, Ювентус щеше да води в класирането

  • 22 окт 2025 | 14:48
  • 3449
  • 2
Тонали тайно подписал нов договор с Нюкасъл

Тонали тайно подписал нов договор с Нюкасъл

  • 22 окт 2025 | 14:23
  • 1561
  • 0
От Байерн вече преговарят с Нойер за нов договор

От Байерн вече преговарят с Нойер за нов договор

  • 22 окт 2025 | 14:21
  • 691
  • 0
Потвърдено: Ханзи Флик пропуска Ел Класико

Потвърдено: Ханзи Флик пропуска Ел Класико

  • 22 окт 2025 | 13:50
  • 5170
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА следи голям талант на Славия, Венци обявил цената - засега няма развитие

ЦСКА следи голям талант на Славия, Венци обявил цената - засега няма развитие

  • 22 окт 2025 | 13:16
  • 20718
  • 17
Магията на Мони Николов донесе втора победа на Локомотив (Новосибирск)

Магията на Мони Николов донесе втора победа на Локомотив (Новосибирск)

  • 22 окт 2025 | 17:30
  • 11277
  • 2
БФС, по препоръка на УЕФА, представи ново лицензионно правило, българските клубове ще плащат на еколози

БФС, по препоръка на УЕФА, представи ново лицензионно правило, българските клубове ще плащат на еколози

  • 22 окт 2025 | 12:26
  • 21242
  • 27
Кривия: Тръгнах да се връщам, Сираков каза да не се прибирам, но съм корав - ако се наложеше, щях да гледам видео

Кривия: Тръгнах да се връщам, Сираков каза да не се прибирам, но съм корав - ако се наложеше, щях да гледам видео

  • 22 окт 2025 | 10:07
  • 24409
  • 28
Шеф на Лудогорец отсече: Лятото отново ще сме шампиони!

Шеф на Лудогорец отсече: Лятото отново ще сме шампиони!

  • 22 окт 2025 | 10:22
  • 12483
  • 36
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 22 окт 2025 | 08:00
  • 479261
  • 23