Потвърдено: Ханзи Флик пропуска Ел Класико

  • 22 окт 2025 | 13:50
  • 2656
  • 1

Наказанието на наставника на Барселона Ханзи Флик от един мач остава в сила и така той ще пропусне неделното Ел Класико срещу Реал Мадрид. Това стана ясно, след като днес Дисциплинарната комисия към Кралската испанска футболна федерация отхвърли жалбата на клуба относно санкцията на треньора.

Както е известно, Флик беше изгонен след два жълти картона в заключителните минути на победата с 2:1 над Жирона. В своя доклад за мача главният съдия Хесус Хил Мансано обяснява как показал първия жълт картон на германеца, защото “аплодира едно от моите решения в знак на протест”, а веднага след това го санкционирал за втори път, тъй като “след жълтия картон той направи жест в знак на неодобрение”.

Въпреки че беше изгонен, Флик не се прибра в съблекалните, както е указано в правилата, а остана да догледа мача до входа на тунела към тях. Той дори направи неприличен жест към съдията след победното попадение на Роналд Араухо в добавеното време. Любопитното е, че треньорът няма да бъде наказан по тези провинения, макар и те да предвиждат санкция между един и три мача, тъй като не са били споменати в доклада на Хил Мансано.

Според каталунските медии Барселона има още два варианта за обжалване на наказанието на наставника. Единият е пред Апелативната комисия към федерацията, а другият е пред Административния трибунал по спорта, откъдето да издадат предпазна мярка на Флик за неделния мач.

Снимки: Gettyimages

