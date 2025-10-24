Виляреал преговаря с Марселино за нов договор

Виляреал ще направи всичко възможно, за да задържи треньора Марселино начело на тима, пише "MARCA". Според информациите дори вече е осъществен първи контакт между треньора и ръководството за стартиране на преговори за подновяване на контракта му.

Разговорите все още не са навлезли в конкретика относно финансови параметри или продължителност на договора, а по-скоро са били за споделяне на усещания и желания. Позициите на двете страни съвпадат напълно – едната иска да продължи, а другата иска той да остане, така че постигането на споразумение по останалите детайли изглежда лесна задача.

Треньорският щаб на астуриеца пристигна във Виляреал през ноември 2023 г. и от този момент напълно преобрази представянето на тима, успявайки да смекчи последиците от внезапното напускане на Унай Емери. Отборът се класира за Шампионската лига и демонстрира високо общо ниво. Тогава беше подписан договор до юни 2026 г., а сега вече са положени основите за удължаване на работните отношения между две страни, които се уважават и искат да продължат заедно.

За момента контактът е бил директен между Марселино и семейство Роиг. В следващите седмици се очаква да започнат преговори, в които ще се включат и агентите на треньора, за да се уточнят годините на договора и икономическото споразумение.

Марселино се превърна в треньора с най-много мачове начело в историята на клуба, достигайки 260 срещи като наставник на Виляреал. Той постигна това именно в двубой срещу треньора, с когото доскоро делеше този рекорд – чилиеца Мануел Пелегрини. Преди сблъсъка с Бетис, Марселино имаше на сметката си 206 мача в първенството с Виляреал, от които 21 са от сезон 12/13 в Сегунда дивисион, когато отборът спечели промоция. Към тях се добавят 20 мача за Купата на краля и 33 европейски срещи (31 в Лига Европа и три в Шампионската лига). Благодарение на победите, постигнати през настоящия сезон, Марселино вече е и треньорът с най-много победи в историята на Виляреал – 128 срещу 123 за Пелегрини.

