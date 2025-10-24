Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Виляреал
  3. Виляреал преговаря с Марселино за нов договор

Виляреал преговаря с Марселино за нов договор

  • 24 окт 2025 | 05:21
  • 213
  • 0
Виляреал преговаря с Марселино за нов договор

Виляреал ще направи всичко възможно, за да задържи треньора Марселино начело на тима, пише "MARCA". Според информациите дори вече е осъществен първи контакт между треньора и ръководството за стартиране на преговори за подновяване на контракта му.

Разговорите все още не са навлезли в конкретика относно финансови параметри или продължителност на договора, а по-скоро са били за споделяне на усещания и желания. Позициите на двете страни съвпадат напълно – едната иска да продължи, а другата иска той да остане, така че постигането на споразумение по останалите детайли изглежда лесна задача.

Треньорският щаб на астуриеца пристигна във Виляреал през ноември 2023 г. и от този момент напълно преобрази представянето на тима, успявайки да смекчи последиците от внезапното напускане на Унай Емери. Отборът се класира за Шампионската лига и демонстрира високо общо ниво. Тогава беше подписан договор до юни 2026 г., а сега вече са положени основите за удължаване на работните отношения между две страни, които се уважават и искат да продължат заедно.

За момента контактът е бил директен между Марселино и семейство Роиг. В следващите седмици се очаква да започнат преговори, в които ще се включат и агентите на треньора, за да се уточнят годините на договора и икономическото споразумение.

Марселино се превърна в треньора с най-много мачове начело в историята на клуба, достигайки 260 срещи като наставник на Виляреал. Той постигна това именно в двубой срещу треньора, с когото доскоро делеше този рекорд – чилиеца Мануел Пелегрини. Преди сблъсъка с Бетис, Марселино имаше на сметката си 206 мача в първенството с Виляреал, от които 21 са от сезон 12/13 в Сегунда дивисион, когато отборът спечели промоция. Към тях се добавят 20 мача за Купата на краля и 33 европейски срещи (31 в Лига Европа и три в Шампионската лига). Благодарение на победите, постигнати през настоящия сезон, Марселино вече е и треньорът с най-много победи в историята на Виляреал – 128 срещу 123 за Пелегрини.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Меси: Радвам се да продължа в Интер Маями

Меси: Радвам се да продължа в Интер Маями

  • 24 окт 2025 | 03:28
  • 505
  • 0
Арсенал обвърза голям талант

Арсенал обвърза голям талант

  • 24 окт 2025 | 03:03
  • 581
  • 0
Нойер получава два мача почивка

Нойер получава два мача почивка

  • 24 окт 2025 | 02:39
  • 861
  • 0
Президентът на Лил бесен след загубата от ПАОК: Вече писах на Чеферин

Президентът на Лил бесен след загубата от ПАОК: Вече писах на Чеферин

  • 24 окт 2025 | 02:22
  • 1091
  • 0
Далот: Манчестър Юнайтед винаги намира начин да се върне на върха

Далот: Манчестър Юнайтед винаги намира начин да се върне на върха

  • 24 окт 2025 | 02:04
  • 1169
  • 0
Късен гол на 16-годишен талант попари Малмьо

Късен гол на 16-годишен талант попари Малмьо

  • 24 окт 2025 | 01:50
  • 874
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кризата в Лудогорец се задълбочава, петнадесет безобразни минути провалиха "орлите" в Швейцария

Кризата в Лудогорец се задълбочава, петнадесет безобразни минути провалиха "орлите" в Швейцария

  • 23 окт 2025 | 23:56
  • 47840
  • 90
Байерн се изпречва на пътя на Везенков и Олимпиакос

Байерн се изпречва на пътя на Везенков и Олимпиакос

  • 24 окт 2025 | 06:00
  • 1145
  • 0
Трус в Пирин - собствениците обявиха, че се оттеглят

Трус в Пирин - собствениците обявиха, че се оттеглят

  • 23 окт 2025 | 20:52
  • 26500
  • 19
Официално: Меси остава в Интер Маями още три години

Официално: Меси остава в Интер Маями още три години

  • 23 окт 2025 | 18:45
  • 17506
  • 171
Очаквани победи и няколко изненади в третия кръг на Лига Европа

Очаквани победи и няколко изненади в третия кръг на Лига Европа

  • 23 окт 2025 | 23:59
  • 18849
  • 3
Апоел подчини и Монако в "Арена София"

Апоел подчини и Монако в "Арена София"

  • 23 окт 2025 | 23:05
  • 11696
  • 2