Люис Хамилтън се е запътил към най-слабия си сезон във Формула 1

Седемкратния световен шампион Люис Хамилтън е на път да запише най-слабия сезон от началото на кариерата си във Формула 1, ако се гледат резултатите на британеца.

Хамилтън, който този сезон дебютира с тима на Ферари, все още не е стъпвал на подиума в основно състезание, което до момента никога не се е случвало в неговата кариера – да завърши сезон без нито едно призово класиране. Дори и в най-слабите си сезони досега Хамилтън е успявал да запише поне по пет подиума, което надали ще се случи през 2025 година.

До момента през сезона неговото най-добро класиране са четирите четвърти места, които той записа в Емилия-Романя, Австрия, Великобритания и преди седмица в Съединените щати. В същото време другият пилот на Ферари Шарл Леклер вече има шест подиума, включително и в Остин, където завърши трети.

Във временното класиране Хамилтън се движи на шестото място с актив от 142 точки и преднина от 53 пред своя най-близък преследвач Андреа Кими Антонели. Предвид тази разликата между двамата надали младият италианец ще успее да изпревари своя предшественик в Мерцедес, което ще означава, че сезон 2025 няма да бъде най-слабият за Хамилтън, ако се гледа крайното му класиране в шампионата.

През миналата година британецът се класира на седмото място в крайното класиране в своя последен сезон в Мерцедес, въпреки че завърши кампанията с две победи и общо пет подиума в дългите състезания. Иначе до момента Хамилтън има два сезона, в които не е печелил нито веднъж – 2022 и 2023, когато завърши съответно шести и трети в крайното класиране.

