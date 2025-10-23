Популярни
Люис Хамилтън се е запътил към най-слабия си сезон във Формула 1

  • 23 окт 2025 | 14:12
  • 498
  • 0

Седемкратния световен шампион Люис Хамилтън е на път да запише най-слабия сезон от началото на кариерата си във Формула 1, ако се гледат резултатите на британеца.

Хамилтън, който този сезон дебютира с тима на Ферари, все още не е стъпвал на подиума в основно състезание, което до момента никога не се е случвало в неговата кариера – да завърши сезон без нито едно призово класиране. Дори и в най-слабите си сезони досега Хамилтън е успявал да запише поне по пет подиума, което надали ще се случи през 2025 година.

Хамилтън подобри нежелан рекорд във Ферари
Хамилтън подобри нежелан рекорд във Ферари

До момента през сезона неговото най-добро класиране са четирите четвърти места, които той записа в Емилия-Романя, Австрия, Великобритания и преди седмица в Съединените щати. В същото време другият пилот на Ферари Шарл Леклер вече има шест подиума, включително и в Остин, където завърши трети.

Люис Хамилтън премина кота 5000 с четвъртото си място в Остин
Люис Хамилтън премина кота 5000 с четвъртото си място в Остин

Във временното класиране Хамилтън се движи на шестото място с актив от 142 точки и преднина от 53 пред своя най-близък преследвач Андреа Кими Антонели. Предвид тази разликата между двамата надали младият италианец ще успее да изпревари своя предшественик в Мерцедес, което ще означава, че сезон 2025 няма да бъде най-слабият за Хамилтън, ако се гледа крайното му класиране в шампионата.

Хамилтън се цели във второто място при конструкторите
Хамилтън се цели във второто място при конструкторите

През миналата година британецът се класира на седмото място в крайното класиране в своя последен сезон в Мерцедес, въпреки че завърши кампанията с две победи и общо пет подиума в дългите състезания. Иначе до момента Хамилтън има два сезона, в които не е печелил нито веднъж – 2022 и 2023, когато завърши съответно шести и трети в крайното класиране.

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
Снимки: Gettyimages

