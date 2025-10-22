Хамилтън се цели във второто място при конструкторите

В Остин единият пилот на Ферари – Шарл Леклер, успя да се качи на подиума, но и Люис Хамилтън беше доволен от представянето си в Гран При на САЩ. 7-кратният световен шампион финишира 7-и, като зад него остана лидерът в класирането Оскар Пиастри и победителят от Сингапур Джордж Ръсел.

„Трудно ми е да кажа какво да очакваме в Мексико – заяви Хамилтън. – Мерцедес спечелиха в Сингапур, а в Остин бяха зад нас. Затова е трудно да се прогнозира как ще се промени разпределението на силите. Но ние се надяваме, че нашата кола ще е по-добра в Мексико.

„Мисля, че сега най-много ми трябва постоянство, дори се надявам, че в един момент ще успея да се кача и на подиума, а целта ни е да завършим пред Мерцедес при конструкторите. Ако успея да помогна на тима да спечели второто място в класирането, това ще е хубав края на сезона.“

В битката затова второ място най-напред е Мерцедес с 341 точки, следва Ферари с 334, а Ред Бул има 331.

Хамилтън ще пропусне първата свободна тренировка в Мексико, като мястото му в колата ще заеме звездата на Ферари в Световния шампионат за издръжливост Антонио Фуоко.

