Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Хамилтън се цели във второто място при конструкторите

Хамилтън се цели във второто място при конструкторите

  • 22 окт 2025 | 21:21
  • 179
  • 0

В Остин единият пилот на Ферари – Шарл Леклер, успя да се качи на подиума, но и Люис Хамилтън беше доволен от представянето си в Гран При на САЩ. 7-кратният световен шампион финишира 7-и, като зад него остана лидерът в класирането Оскар Пиастри и победителят от Сингапур Джордж Ръсел.

„Трудно ми е да кажа какво да очакваме в Мексико – заяви Хамилтън. – Мерцедес спечелиха в Сингапур, а в Остин бяха зад нас. Затова е трудно да се прогнозира как ще се промени разпределението на силите. Но ние се надяваме, че нашата кола ще е по-добра в Мексико.

Разкриха една от големите тайни на Ферари за сезон 2026
Разкриха една от големите тайни на Ферари за сезон 2026

„Мисля, че сега най-много ми трябва постоянство, дори се надявам, че в един момент ще успея да се кача и на подиума, а целта ни е да завършим пред Мерцедес при конструкторите. Ако успея да помогна на тима да спечели второто място в класирането, това ще е хубав края на сезона.“

В битката затова второ място най-напред е Мерцедес с 341 точки, следва Ферари с 334, а Ред Бул има 331.

Тото Волф: Верстапен има предимство в битката с Макларън
Тото Волф: Верстапен има предимство в битката с Макларън

Хамилтън ще пропусне първата свободна тренировка в Мексико, като мястото му в колата ще заеме звездата на Ферари в Световния шампионат за издръжливост Антонио Фуоко.

Две поредни дати, които са много важни за Ферари
Две поредни дати, които са много важни за Ферари
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Еванс: Ожие е като ранен тигър и сега е най-опасен

Еванс: Ожие е като ранен тигър и сега е най-опасен

  • 22 окт 2025 | 15:59
  • 807
  • 0
Астън Мартин е записал 61 милиона долара загуба

Астън Мартин е записал 61 милиона долара загуба

  • 22 окт 2025 | 15:31
  • 999
  • 1
Големият шеф на Тойота: Вълнувам се, че Ланча се връща

Големият шеф на Тойота: Вълнувам се, че Ланча се връща

  • 22 окт 2025 | 15:06
  • 957
  • 0
Две поредни дати, които са много важни за Ферари

Две поредни дати, които са много важни за Ферари

  • 22 окт 2025 | 14:52
  • 831
  • 0
В Аржентина: Колапинто остава в Алпин и догодина

В Аржентина: Колапинто остава в Алпин и догодина

  • 22 окт 2025 | 13:45
  • 681
  • 0
Тото Волф: Верстапен има предимство в битката с Макларън

Тото Волф: Верстапен има предимство в битката с Макларън

  • 22 окт 2025 | 13:25
  • 1217
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Атлетик Билбао с гол на успокоението, намалиха аванса на Галатасарай

Атлетик Билбао с гол на успокоението, намалиха аванса на Галатасарай

  • 22 окт 2025 | 21:00
  • 11488
  • 9
Съставите за дербито на "Бернабеу"

Съставите за дербито на "Бернабеу"

  • 22 окт 2025 | 20:52
  • 1798
  • 12
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 22 окт 2025 | 08:00
  • 481831
  • 24
Съставите на Айнтрахт и Ливърпул, Салах оставен на пейката

Съставите на Айнтрахт и Ливърпул, Салах оставен на пейката

  • 22 окт 2025 | 20:56
  • 3701
  • 2
Съставите на Байерн и Брюж, 17-годишен е титуляр за баварците

Съставите на Байерн и Брюж, 17-годишен е титуляр за баварците

  • 22 окт 2025 | 21:00
  • 844
  • 18
Челси - Аякс (съставите)

Челси - Аякс (съставите)

  • 22 окт 2025 | 21:05
  • 551
  • 1