Люис Хамилтън премина кота 5000 с четвъртото си място в Остин

Седемкратният световен шампион Люис Хамилтън стана първият пилот в историята на Формула 1, който преминава границата от 5000 точки в своята кариера след четвъртото си място в снощната Гран При на САЩ.

Хамилтън подобри нежелан рекорд във Ферари

Така британският пилот на Ферари вече има общо 5004.5 точки, с близо 1700 повече от втория във вечната класация Макс Верстапен. Четирикратният шампион, който спечели в Остин, има 3329.5 пункта, а единственият друг пилот с над 3000 е друг четирикратен световен първенец – Себастиан Фетел, който завърши кариерата си с 3098 точки.

Lewis Hamilton just ticked over 5000 career points in Formula 1 😮‍💨👏#F1 #USGP pic.twitter.com/8rmVSraeqh — Formula 1 (@F1) October 19, 2025

Разбира се активите и на тримата се дължат в голяма степен на точковата система, която се използва във Формула 1 от 2010 година. Тя дава по 25 пункта за победа, а преди това победителят взимаше само по 10 точки, колкото в момента взима петият във всяко състезание.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages