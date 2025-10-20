Популярни
Люис Хамилтън премина кота 5000 с четвъртото си място в Остин

  • 20 окт 2025 | 10:25
  • 147
  • 0

Седемкратният световен шампион Люис Хамилтън стана първият пилот в историята на Формула 1, който преминава границата от 5000 точки в своята кариера след четвъртото си място в снощната Гран При на САЩ.

Така британският пилот на Ферари вече има общо 5004.5 точки, с близо 1700 повече от втория във вечната класация Макс Верстапен. Четирикратният шампион, който спечели в Остин, има 3329.5 пункта, а единственият друг пилот с над 3000 е друг четирикратен световен първенец – Себастиан Фетел, който завърши кариерата си с 3098 точки.

Разбира се активите и на тримата се дължат в голяма степен на точковата система, която се използва във Формула 1 от 2010 година. Тя дава по 25 пункта за победа, а преди това победителят взимаше само по 10 точки, колкото в момента взима петият във всяко състезание.

Снимки: Gettyimages

