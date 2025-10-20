Популярни
Хамилтън подобри нежелан рекорд във Ферари

  • 20 окт 2025 | 01:00
7-кратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън вече е носител на рекорда за пилот на Ферари, записал най-дълга серия от състезания без подиум. Британецът завърши 4-и в Гран При на САЩ, като пред него на третата позиция финишира съотборникът му Шарл Леклер.

Хамилтън вече има 19 състезания за Ферари без подиум, като статистиката не отчита победата му в спринта в Китай. Досега Люис делеше това постижение с Дидие Пирони, който записа първия си подиум за Ферари в Гран При на Сан Марино през 1982, неговият 19-и старт за Скудерията.

Хамилтън е шести в шампионата със 142 точки, на една позиция и 50 точки зад Леклер. През 2025 Леклер има шест подиума, а Люис записа за четвърти път четвърто място този сезон.

Снимки: Gettyimages

