Станалото на "Монтжуик" отново разпали дискусиите за вторите жълти картони и ВАР

  • 22 окт 2025 | 17:47
  • 369
  • 0

Изгонването на Сантиаго Есе в мача Барселона - Олимпиакос беше един от многото случаи, които предизвикаха дискусии. Затова Бордът на международната футболна асоциация (IFAB) обмисля да промени протокола на ВАР относно вторите жълти картони.

На “Монтжуик” халфът на гръцкия тим получи второ официално предупреждение за удар в главата на Марк Касадо, въпреки че останаха сериозни съмнения, че аржентинецът изобщо извършва никакво нарушение.

От щаба на Олимпиакос призоваха намеса на ВАР и главният рефер Урс Шнайдер да види ситуацията на повторение. Това обаче беше невъзмножно, защото технологията не се използва при втори жълт картон.

Станалото в Барселона отново разпали дебата относно намесата на ВАР при втори жълт картон. Всъщност, този дебат се води отдавна и от миналото лято IFAB обмисля промяна на правилото преди Световното първенство.

По-конкретно, членовете на Борда на международната футболна асоциация обмислят възможността за намеса на видеоасистент рефера (ВАР) при корнери и втори жълти картони, както съобщават „Таймс“. Досега това не е възможно, тъй като съдията може да преглежда само директни червени картони.

Разбира се, всяка промяна ще бъде приложена след март 2026 г. Съветът на IFAB заседава ежегодно в началото на този месец и не е изключено да бъдат обявени евентуални промени във ВАР протокола.

