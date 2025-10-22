ФК Ямбол победи Локомотив II (Пловдив)

В Стралджа, ФК Ямбол надигра гостуващия му Локомотив II (Пловдив) с 4:1. Срещата е от 12-ия кръг на Югоизточната Трета лига. С хеттрик за изразителния успех допринесе капитана Иван Тошев. Той откри от дузпа в 34-ата минута. В 50-ата пък удвои от фаул. След 120 секунди, Петър Принджев реализира трето попадение, но съдията не го зачете, отсъждайки засада. Кристиян Ташков се възползва от подаване на Даниел Маджаров и върна интригата – 2:1 в 57-ата минута. В 65-ата пък двама локомотивци се разминаха с топката на няколко метра пред голлинията. След 180 секунди, играч на Локо падна в наказателното поле, но съдията не само подмина протестите за дузпа, но и отсъди фаул в нападение. Тошев вкара за трети път в 74-ата минута. В 95-ата пък Принджев фиксира окончателното 4:1.