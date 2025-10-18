ФК Ямбол бие в Казанлък

Едноименният тим на Ямбол спечели в Казанлък с 2:0 срещу местния Розова долина. Срещата е от 13-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Петър Принджев е героят за гостите, с двете си попадения. Стана интересен двубой. Домакините имаха своите шансове в средата на първото полувреме. Не се възползваха, а и вратаря Благой Макенджиев не допусна „розите“ да му вкарат. Груби грешки на защитниците пред него позволиха на Принджев, първо да стреля с глава, а моментално след това да открие резултата в 34-ата минута. В 42-ата пък, бързоногият нападател получи топката от дълбочина, пребори се със съперник, стреля и след недобрата намеса на вратаря стана 0:2. Ямболският тим можеше да вкара още след почивката. Доста грешки, повечето елементарни допуснаха в мача футболистите от Казанлък.