Градският стадион в Ямбол вече е с обновен спортен комплекс и нова тревна настилка

  • 18 окт 2025 | 16:10
  • 268
  • 1
Градският стадион в Ямбол вече е с обновен спортен комплекс и нова тревна настилка

Завърши ремонтът на спортния комплекс на градския стадион "Тунджа" в Ямбол. С нова тревна настилка е вече и футболният терен. Това съобщи в социалните мрежи кметът Валентин Ревански и публикува видео с новия облик на стадиона.

Обновяването на сградата на спортния комплекс започна преди седем месеца и е на стойност малко над 2,1 млн. лева, съобщава БТА. Основната част от средствата са осигурени чрез Националния план за възстановяване и устойчивост, а 205 000 лeва е финансирането от Община Ямбол.

"Сградата е с нов облик и е енергийно ефективна: поставена е нова топлоизолация, подменена е дограмата, изпълнена е нова фасада, внедрена е модерна климатична система и е монтирана фотоволтаична инсталация за собствено потребление", посочва кметът.

"Допълнително, в хода на ремонта, решихме да подменим тревната настилка на футболния терен (извън обхвата на проекта). Тревата вече се коси регулярно и скоро очакваме стадионът да бъде готов да приема домакинските мачове на ФК Ямбол 1915", допълва Ревански.

Спортната общност в града очакваше ремонта повече от 50 години. Обновяването на базата цели да се подобрят тренировъчните условия в залите за баскетбол, волейбол, борба, бокс, лека атлетика, коментира при започването на ремонта заместник-кметът на Ямбол Енчо Керязов.

