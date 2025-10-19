Локомотив II (Пловдив) с минимален успех в нервен мач

Локомотив II (Пловдив) спечели у дома с 1:0 срещу ОФК Хасково. Срещата е от 13-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Влезлият като резерва Тони Лесов осигури успеха. Стори го в 68-ата минута, когато след пробив от дясно му подадоха топката и той я насочи в мрежата. Гостите оспориха гола, аргументирайки се, че Лесов е бил в засада. Подобни претенции имаше и от двата отбора, в хода на нервния двубой. И от двете страни поискаха дузпа. Иначе никой не взе игрови превес. Положения за гол имаше повече пред хасковската врата. Накрая обаче гостите пропиляха възможност да изравнят резултата.