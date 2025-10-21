Популярни
  2. Локомотив (Пловдив) ІІ
  Димитър Дерменджиев: Ямбол е в подем, а ние колебливи

Димитър Дерменджиев: Ямбол е в подем, а ние колебливи

  • 21 окт 2025 | 09:59
  • 307
  • 0

Утре, втория отбор на Локомотив (Пловдив) играе в Ямбол с едноименния тим. Срещата от 12-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„С новия си треньор, Ямбол е в подем. Елиминираха един от силните отбори във Втора лигаВихрен. В Казанлък победиха винаги стабилния Розова долина в мач от първенството. Тези резултати ще им върнат увереността и амбициите за челните места. Заключението – предстои ни много тежък мач. Основният ни проблем е, че в някои от мачовете ни до момента, определени футболисти показват притеснение и колебание. Това е причината за посредственото първо полувреме от двубоя ни срещу ОФК Хасково. Все още се борим с този проблем. Надявам се по-бързо да се справим“, коментира пред Sportal.bg Димитър Дерменджиев, треньор на Локо.

