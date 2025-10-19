Популярни
Знаменателен момент за привържениците на Черно море

  • 19 окт 2025 | 18:01
  • 535
  • 0

Още с първия съдийски сигнал в мача между Черно море и Левски, агитката на домакините впечатли с грандиозна хореография. "Зелените" издигнаха огромен транспарант с изображенията на играчите на ФК Владислав - тимът, донесъл първата шампионска титла в историята на България (Царската купа) преди точно 100 години.

Черно море 1:2 Левски, Сангаре блести на "Тича"
През 1925 г. варненци побеждават Левски с 2:0 на столичното игрище "Юнак", а оригиналната хореография отдаде почит на този велик момент. В центъра ѝ блестеше реплика на светещата Царска купа, държана от капитана на отбора - легендарният италиански голмайстор Егон Терцета.

Пламен Трендафилов

