  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  Ханзи Флик: Заслужена победа, но сега не е време за празнуване

Ханзи Флик: Заслужена победа, но сега не е време за празнуване

  22 окт 2025 | 01:21
Треньорът на Барселона Ханзи Флик бе изключително доволен победата над Олимпиакос (6:1) в Шампионската лига. Той обясни, че това е заслужен и важен успех, но предупреди, че няма време за празненства, защото предстои "Ел Класико" в неделя.

„Резултатът ни дава увереност, да вкараме шест гола е много добре за нас“, заяви Флик.

„Фермин се представи великолепно. Три гола, като първият беше много важен за откриването на резултата. Той е играч, който притежава всичко – динамичен е и имаме нужда от неговата скорост“, коментира треньорът.

Флик спомена и Ламин Ямал, който е оставил зад гърба си здравословните проблеми.

„Той няма проблеми. Днес видяхме един страхотен Ламин и ще видим неговата версия и в големите мачове в неделя“, допълни германецът.

Барселона се развихри преди Ел Класико, Лопес и Рашфорд блеснаха срещу Олимпиакос
Барселона се развихри преди Ел Класико, Лопес и Рашфорд блеснаха срещу Олимпиакос

Специалистът е наясно, че „Ел Класико“ е един от най-важните мачове в сезона за феновете на Барселона. „Блаугранас“ постигнаха отлични резултати през миналия сезон, но той подчерта, че случилото се тогава вече е в миналото.

„Миналата година беше невероятна, но сега сме изправени пред различна ситуация. Аз съм позитивно настроен и мисля, че можем да спечелим в Мадрид. Имаме добър отбор и може би ще си върнем един играч. Нуждаем се от всички на най-високо ниво. Реал е страхотен отбор и ще трябва да се борим“, завърши Флик.

Снимки: Gettyimages

