Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. БФС, по препоръка на УЕФА, представи ново лицензионно правило, българските клубове ще плащат на еколози

БФС, по препоръка на УЕФА, представи ново лицензионно правило, българските клубове ще плащат на еколози

  • 22 окт 2025 | 12:26
  • 7929
  • 14
БФС, по препоръка на УЕФА, представи ново лицензионно правило, българските клубове ще плащат на еколози

Клубовете ще бъдат насърчавани да назначават специализирани служители по социална и екологична устойчивост. Това е залегнало в стратегията на УЕФА, която смята да въведе чрез промени в системата за лицензиране.

“УЕФА и ЕФК стартират съвместен План за сътрудничество в областта на устойчивостта за 2025/26 и 2026/27 г.

През октомври 2025 г. УЕФА и Европейските футболни клубове (ЕФК) представиха нов План за сътрудничество в областта на устойчивостта, който поставя социалната и екологичната устойчивост в сърцето на европейския клубен футбол.

Ето какво ни очаква:

• Клубовете ще разработят индивидуални стратегии за устойчивост, адаптирани към техните национални контексти.

Промени в системата за лицензиране на клубовете ще насърчават отборите да назначават специализирани служители по социална и екологична устойчивост.

• Образователна подкрепа чрез съвместни курсове (UEFA Academy, EFC Campus, Bocconi University) и уебинари за споделяне на добри практики.

Това е голяма крачка: устойчивостта вече не е страничен проект, а основен стратегически приоритет за футбола в Европа.

Българският футболен съюз е горд партньор по проект ReScore, чиято цел е да подобри устойчивостта на европейските аматьорски футболни клубове”, се казва в съобщение на българския футболен съюз.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Слънце на "Коритото": министърът на финансите подписа съгласие за погасяване на дълга на Спартак

Слънце на "Коритото": министърът на финансите подписа съгласие за погасяване на дълга на Спартак

  • 22 окт 2025 | 09:30
  • 5041
  • 17
ФК Димитровград с нов треньор

ФК Димитровград с нов треньор

  • 22 окт 2025 | 09:14
  • 993
  • 0
Какъв бе ключът за обрата на Левски на "Тича"

Какъв бе ключът за обрата на Левски на "Тича"

  • 22 окт 2025 | 09:00
  • 4055
  • 3
Бдин остана без отбор

Бдин остана без отбор

  • 22 окт 2025 | 08:42
  • 1987
  • 1
Валери Свиленов: Да се реваншираме пред феновете ни

Валери Свиленов: Да се реваншираме пред феновете ни

  • 22 окт 2025 | 08:27
  • 792
  • 1
Резултати, голмайстори и класиране след 10-ия кръг на Елитната група до 17 години

Резултати, голмайстори и класиране след 10-ия кръг на Елитната група до 17 години

  • 21 окт 2025 | 20:23
  • 3053
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА следи голям талант на Славия, Венци обявил цената - засега няма развитие

ЦСКА следи голям талант на Славия, Венци обявил цената - засега няма развитие

  • 22 окт 2025 | 13:16
  • 4901
  • 2
Кривия: Тръгнах да се връщам, Сираков каза да не се прибирам, но съм корав - ако се наложеше, щях да гледам видео

Кривия: Тръгнах да се връщам, Сираков каза да не се прибирам, но съм корав - ако се наложеше, щях да гледам видео

  • 22 окт 2025 | 10:07
  • 14304
  • 15
Шеф на Лудогорец отсече: Лятото отново ще сме шампиони!

Шеф на Лудогорец отсече: Лятото отново ще сме шампиони!

  • 22 окт 2025 | 10:22
  • 7190
  • 21
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 22 окт 2025 | 08:00
  • 477211
  • 23
Реал Мадрид се готви да нанесе нова рана на разклатения Ювентус

Реал Мадрид се готви да нанесе нова рана на разклатения Ювентус

  • 22 окт 2025 | 06:20
  • 6521
  • 2