  Кривия: Тръгнах да се връщам, Сираков каза да не се прибирам, но съм корав - ако се наложеше, щях да гледам видео

Кривия: Тръгнах да се връщам, Сираков каза да не се прибирам, но съм корав - ако се наложеше, щях да гледам видео

  • 22 окт 2025 | 10:07
  • 3206
  • 1

Легендарният футболист на Левски Александър Александров разказа любопитни истории от своята кариера в подкаста на Sportal.bg. Бившият номер 7 на "сините" се върна към 2001 година, когато беше трансфериран в Коджаелиспор. Кривия си припомни, че преминаването му при турците е било пред неуспех, като в историята се споменават Наско Сираков, Лъчезар Танев, Мюмюн Кашмер, Милчо Бонев - Бай Миле и прочутият щангист Наим Сюлейманоглу.

"Така стана, че си тръгнах от базата на отбора. Бяхме се договорили, но не бяха допуснати представителите на Лъчо Танев. Беше сложен пред мен един договор с клуба и един с мениджъри, които бяха познати на покойния вече Бай Миле. И аз казах, че нито ги познавам, нито ще подписвам. Заявих, че ако не пуснат представителите на Лъчо, които са отвън, няма да стане. Те казаха "не, няма да ги пуснем", тогава им казах "довиждане". Взех си чантата и си тръгнах. Тогава звънна на Кашмеров Наим, който каза, че президентът е голяма личност, как може така. Той му каза "ти защо не си гледаш щангите", това е истина.

Казах на жена ми "идвайте да ме взимате", връщах се. Сираков звънна, да. Каза да не се прибирам. Казах му "не, не, прибирам се". На 50 км от границата ми звънна Лъчо Танев да ми каже да се връщам обратно и че няма проблеми. Така че не се огънах и там, макар че ме натиснаха доста. Много добре го знаят хората, които действаха за трансферите. Не се уплаших. Дали не ми мина през ума, че ако се бях върнал, щяха да ми пуснат да гледам видео в Левски? Няма проблеми, щях да гледам, ако трябва, естествено. Но в годините съм показал, че съм доста твърд и корав", разказа Кривия.

Очаквайте епизода с Александър Александров - Кривия в подкаста на Sportal.bg в понеделник (27 октомври)!

Слънце на "Коритото": министърът на финансите подписа съгласие за погасяване на дълга на Спартак

ФК Димитровград с нов треньор

Какъв бе ключът за обрата на Левски на "Тича"

Бдин остана без отбор

Валери Свиленов: Да се реваншираме пред феновете ни

Резултати, голмайстори и класиране след 10-ия кръг на Елитната група до 17 години

Шеф на Лудогорец отсече: Лятото отново ще сме шампиони!

Слънце на "Коритото": министърът на финансите подписа съгласие за погасяване на дълга на Спартак

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Реал Мадрид се готви да нанесе нова рана на разклатения Ювентус

Ливърпул ще търси път за излизане от кризата с коварно гостуване в Шампионската лига

