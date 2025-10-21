Венци Стефанов разказа как Славия записва една от най-големите си загуби с хванати играчи

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов се върна назад във времето и си припомни една от най-големите загуби в историята на най-стария столичен клуб. От разказа на бизнесмена се разбира, че визира поражението с 0:6 срещу Локомотив (София) в "Надежда" на 27 май 2000 г. Според боса на "белите" в отбора на тогавашния наставник Мирослав Миронов е имало хванати играчи.

"Не отстъпвам от това, което съм казал. Идват да ти хващат футболист да играе симулативно! Преди двайсет и няколко години беше първият случай в кариерата ми. Дойде при мен един футболист – Стоян Ацаров, шапка му свалям. На този, който сега дойде – също. Уважавам такива хора. И ми казва: "Дойдоха 50 000 лева". Да дадат мача на Локомотив, четиримата в защита плюс вратаря. Първото полувреме беше 4:0, като вратарят единия гол си го вкара сам, за да е сигурен, че няма Гошо, няма Тошо. Казах му на треньора Миро Миронов, светла му памет, да ги извади всичките, а той: "Аз вярвам на момчетата". После горкият не знаеше на кой свят е. 6:0 завърши мачът за противника", каза Венци Стефанов в подкаста "Шампионски игри".