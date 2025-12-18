Шеф на БФС предлага създаване на национален център и още четири регионални за талантливи млади футболисти

Създаване на Национален център за най-талантливите трениращи футбол деца от 14 до 17 години, предлага членът на Изпълнителния комитет на БФС и кмет на Враца Калин Каменов като част от план за развитието на българския футбол. Според коментара на Каменов, публикуван в профила му във Фейсбук, ако идеята се приложи, е реалистично да се очаква, че след 10 години ще има реална възможност България да се класира за Евро 2036.

Освен Национален център Каменов вижда и създаването на още четири регионални центъра, по един във всеки географски район. Според него много държави вече залагат на целогодишната централизирана подготовка в колективните спортове. „В нашата демографска и културна реалност това е задължително. Добре е този център да не в в голям град, за да е по-лесно на децата да се фокусират върху футбола“, посочва Каменов. По думите му в годините от 2027 до 2029 трябва да започне и набирането на първите деца, които да тренират в Центъра, максимум по 16 играчи от набор. В същия период е необходимо стартирането и инфраструктурна програма на общините и държавата за изграждане на нови 100 футболни игрища, съобразено с броя деца във всеки град или квартал.

„Следващият тригодишен период ще даде възможност на първите деца от Центъра да се докоснат до професионалния футбол. Регионалните центрове вече ще са заработили и ще се конкурират помежду си. Националният отбор трябва да покаже първи признаци на нов стил и характер, възпитан в Националния център“, казва Каменов.

По думите му в периода 2033 – 2036 година ще дойдат и истинските резултати от тази целенасочена работа - момчетата от Центъра ще заиграят в Европа, българските клубове по-смело ще разчитат на родни играчи и класирането за Евро 2036 ще бъде реалистична цел.

„2036 г. сигурно звучи стряскащо, но пътят от днес до този момент е свързан с огромно количество работа от кадърни хора. Разбира се и средства. И няма абсолютно никакво значение кой клуб колко пъти ще стане шампион, кой колко титли при юношите ще нареди във витрината си или колко негови състезатели ще попаднат в националния отбор, ако той не се класира за нито едно голямо състезание. Нека 2026 година бъде началната точка на плана. Да се спрем на една концепция, в която да инвестираме. Методология, обучителна програма за треньори и райониране. Да, на книга всичко това го има и днес, но тези звена трябва да се съгласуват и най-вече да се осигурят кадри и пари за тяхната по-добра работа“, категоричен е Калин Каменов.