В Италия: Макс е в сензационна форма, Ред Бул се възроди

Някои от най-големите медии, отразяващи Формула 1, реагираха по интересен начин на третата победа на Макс Верстапен в последните 4 състезания, като вчера световният шампион без начело от старта до финала в Остин.

“От уикенда на “Монца” развитието на световния шампионат се промени, като Макс Верстапен е в сензационна форма, а Ред Бул се възроди под ръководството на Лоран Мекис - написа италианският вестник Gazzetta dello Sport. - От друга страна, в Макларън явно нещо е спряло, тимът от Уокинг има проблеми в последните кръгове с темпото - същото темпо, което им позволи да доминират през по-голямата част от сезона.”

Only one thing eluded Max Verstappen... but not the victory! 🧐✨



He came close to another Grand Slam in Austin!#F1 #USGP pic.twitter.com/9DIQayouwm — Formula 1 (@F1) October 20, 2025

В Испания пък вестник Marca определи Макс Верстапен като реален претендент за световната титла.

“Верстапен през целия уикенд в Щатите беше на най-високото стъпало на подиума - написа испанският ежедневник. - Това е ясно послание към пилотите на Макларън: битката за световната титла не е между тях двамата, а в нея участва и Верстапен.

“Уикендът не мина добре за водача в класирането Оскар Пиастри, сега авансът му е 40 точки. В Нидерландия той беше големият фаворит за титлата, сега историята е различна.”

