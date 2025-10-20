Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. В Италия: Макс е в сензационна форма, Ред Бул се възроди

В Италия: Макс е в сензационна форма, Ред Бул се възроди

  • 20 окт 2025 | 16:29
  • 244
  • 0

Някои от най-големите медии, отразяващи Формула 1, реагираха по интересен начин на третата победа на Макс Верстапен в последните 4 състезания, като вчера световният шампион без начело от старта до финала в Остин.

“От уикенда на “Монца” развитието на световния шампионат се промени, като Макс Верстапен е в сензационна форма, а Ред Бул се възроди под ръководството на Лоран Мекис - написа италианският вестник Gazzetta dello Sport. - От друга страна, в Макларън явно нещо е спряло, тимът от Уокинг има проблеми в последните кръгове с темпото - същото темпо, което им позволи да доминират през по-голямата част от сезона.”

Как Макс Верстапен може да стане световен шампион през 2025 година?
Как Макс Верстапен може да стане световен шампион през 2025 година?

В Испания пък вестник Marca определи Макс Верстапен като реален претендент за световната титла.

“Верстапен през целия уикенд в Щатите беше на най-високото стъпало на подиума - написа испанският ежедневник. - Това е ясно послание към пилотите на Макларън: битката за световната титла не е между тях двамата, а в нея участва и Верстапен.

“Уикендът не мина добре за водача в класирането Оскар Пиастри, сега авансът му е 40 точки. В Нидерландия той беше големият фаворит за титлата, сега историята е различна.”

Стела: В следващите състезания можем да увеличим аванса пред Макс
Стела: В следващите състезания можем да увеличим аванса пред Макс
 Леклер обясни агресивната си стратегия в Гран При на САЩ
Леклер обясни агресивната си стратегия в Гран При на САЩ
Снимки: Gettyimages

