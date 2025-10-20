Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Как Макс Верстапен може да стане световен шампион през 2025 година?

Как Макс Верстапен може да стане световен шампион през 2025 година?

  • 20 окт 2025 | 11:00
  • 2061
  • 1

След забележителното представяне на Макс Верстапен в Гран При на САЩ, където той спечели максималните 33 точки, след като триумфира и в спринта, и в основното състезание, вече няма съмнения, че нидерландецът се върна в битката за титлата във Формула 1.

Преди финалните пет кръга за сезон 2025 четирикратният световен първенец заема третото място в генералното класиране с актив от 306 точки и изоставане от точно 40 спрямо лидера Оскар Пиастри. Това повдига въпроса как Верстапен може да преодолее това си изоставане в оставащите пет състезателни уикенда, в които ще има и два спринта?

Гран При на САЩ във Формула 1: Победа за Верстапен, Норис и Леклер на подиума
Гран При на САЩ във Формула 1: Победа за Верстапен, Норис и Леклер на подиума

Простата сметка показва, че дори и нидерландецът да завоюва максималните 141 точки до края на сезона, той няма да успее да стане световен шампион, ако Пиастри не запише поне едно или две по-слаби класирания като тези в Остин. Дори и да финишира на второто място до края на сезона, а Верстапен все да печели, Пиастри пак ще стане шампион с преднина от три пункта (448 срещу 451 в полза на пилота на Макларън).

Макс Верстапен: Имам шанс за титлата!
Макс Верстапен: Имам шанс за титлата!

Притеснителното за австралиеца обаче е това, че от победата си в Нидерландия насам, той няма нито едно класиране в топ 2 и само веднъж се качи на подиума, финиширайки трети на „Монца“. Това позволи на Верстапен да съкрати цели 64 точки от своя пасив в рамките на последните четири състезателни уикенда в Италия, Азербайджан, Сингапур и САЩ, възползвайки се и от двете нули на Пиастри.

Първата нула на австралиеца дойде в Баку, когато той отпадна след собствена грешка още в първата обиколка. В събота пък той не завърши спринта в Остин след нов инцидент в първия тур, а само за изминалия уикенд Пиастри загуби общо 23 точки от Верстапен, след като завърши едва пети в състезанието на „Пистата на Америките“.

Мекис: Свидетели сме на изключително представяне на Макс
Мекис: Свидетели сме на изключително представяне на Макс

Определено тези последни резултати дават надежда на нидерландеца и неговите фенове, че той все пак ще успее да стори немислимото и да се пребори за петата си поредна световна титла. Ако това се случи, то той ще запиша исторически обрат, наваксвайки пасив от повече от четири победи, което никога не се е случвало в историята на спорта, независимо за коя точкова система говорим.

Снимки: Imago

