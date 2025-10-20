Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Леклер обясни агресивната си стратегия в Гран При на САЩ

Леклер обясни агресивната си стратегия в Гран При на САЩ

  • 20 окт 2025 | 15:38
  • 2246
  • 0

Шарл Леклер обясни защо Ферари подходи толкова агресивно към надпреварата за Гран При на САЩ, в която той стартира с меките гуми от третата позиция на стартовата решетка.

Гран При на САЩ във Формула 1: Победа за Верстапен, Норис и Леклер на подиума
Гран При на САЩ във Формула 1: Победа за Верстапен, Норис и Леклер на подиума

Ходът на монегаска му помогна да излезе на второто място веднага след старта и практически до финала той води спор с Ландо Норис за втората позиция, но в крайна сметка завърши зад британеца и победителя Макс Верстапен. А пред медиите Леклер обясни, че още след петъчната тренировка е решил, че няма да използва твърдите гуми и затова е подходил толкова агресивно.

„Знаех, че е агресивна стратегия. Планът ми беше да съм първи след първия завой. Не ми се получи съвсем, но поне спечелих една позиция, което ми помогна малко с чистия въздух. Със сигурност помогна на нашето състезание.

„Отново, аз знаех, че е агресивно, но на фона на чувството, което имах с твърдите гуми в тренировката, аз бях убеден, че не искам да ги докосвам. Така че да, притесних се леко, когато инженерът ми ми каза, че аз съм единственият пилот с меките гуми в челото. Казах си, че може би не съм усетил нещо правилно, но се оказа, че съм направил добър избор“, заяви монегаскът.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

В Макларън изобщо не са мислили за меките гуми преди старта в Остин

В Макларън изобщо не са мислили за меките гуми преди старта в Остин

  • 20 окт 2025 | 15:55
  • 319
  • 0
Стела: В следващите състезания можем да увеличим аванса пред Макс

Стела: В следващите състезания можем да увеличим аванса пред Макс

  • 20 окт 2025 | 15:48
  • 414
  • 0
Юха Канкунен повтори историческото постижение на Томи Макинен

Юха Канкунен повтори историческото постижение на Томи Макинен

  • 20 окт 2025 | 14:51
  • 490
  • 0
Ожие: Не искам да ходя в Саудитска Арабия

Ожие: Не искам да ходя в Саудитска Арабия

  • 20 окт 2025 | 14:03
  • 2391
  • 0
Беарман: Цунода е опасен и отчаян

Беарман: Цунода е опасен и отчаян

  • 20 окт 2025 | 13:20
  • 722
  • 0
Мартинс Сескс се завръща за финала на сезона в WRC

Мартинс Сескс се завръща за финала на сезона в WRC

  • 20 окт 2025 | 12:40
  • 510
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Арда и Септември, домакините се завръщат в Кърджали

11-те на Арда и Септември, домакините се завръщат в Кърджали

  • 20 окт 2025 | 16:26
  • 542
  • 0
Левски прие поканата на Георги Иванов - срещата е утре по обед

Левски прие поканата на Георги Иванов - срещата е утре по обед

  • 20 окт 2025 | 12:44
  • 15935
  • 20
Национал с тежка контузия

Национал с тежка контузия

  • 20 окт 2025 | 13:07
  • 13310
  • 1
Асоциацията на футболистите подкрепи Светослав Вуцов и предложи помощ

Асоциацията на футболистите подкрепи Светослав Вуцов и предложи помощ

  • 20 окт 2025 | 09:53
  • 24094
  • 62
Клоп за евентуално завръщане в Ливърпул: Възможно е

Клоп за евентуално завръщане в Ливърпул: Възможно е

  • 20 окт 2025 | 12:45
  • 17630
  • 7
Григор Димитров се срина с пет места

Григор Димитров се срина с пет места

  • 20 окт 2025 | 10:19
  • 7923
  • 5