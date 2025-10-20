Леклер обясни агресивната си стратегия в Гран При на САЩ

Шарл Леклер обясни защо Ферари подходи толкова агресивно към надпреварата за Гран При на САЩ, в която той стартира с меките гуми от третата позиция на стартовата решетка.

Ходът на монегаска му помогна да излезе на второто място веднага след старта и практически до финала той води спор с Ландо Норис за втората позиция, но в крайна сметка завърши зад британеца и победителя Макс Верстапен. А пред медиите Леклер обясни, че още след петъчната тренировка е решил, че няма да използва твърдите гуми и затова е подходил толкова агресивно.

Another one in the books for @Charles_Leclerc 💪🇺🇸 pic.twitter.com/dXJMcfgDPp — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) October 20, 2025

„Знаех, че е агресивна стратегия. Планът ми беше да съм първи след първия завой. Не ми се получи съвсем, но поне спечелих една позиция, което ми помогна малко с чистия въздух. Със сигурност помогна на нашето състезание.



„Отново, аз знаех, че е агресивно, но на фона на чувството, което имах с твърдите гуми в тренировката, аз бях убеден, че не искам да ги докосвам. Така че да, притесних се леко, когато инженерът ми ми каза, че аз съм единственият пилот с меките гуми в челото. Казах си, че може би не съм усетил нещо правилно, но се оказа, че съм направил добър избор“, заяви монегаскът.

Снимки: Gettyimages