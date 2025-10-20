Стела: В следващите състезания можем да увеличим аванса пред Макс

Тим шефът на Макларън във Формула 1 Андреа Стела разказа, че двамата пилоти на тима Оскар Пиастри и Ландо Норис са признали, че не са се представили по най-добрия начин в някои от предходните състезания този сезон.

“Мисля, че и самите те признават, че можеха да се справят по-добре в някои от предишните състезания - обясни Стела след Гран При на САЩ снощи. - Фактът е, че до края на сезона остават пет състезания и два спринта, което означава, че можем да увеличим аванса си пред Макс. Така виждам аз нещата.

Как Макс Верстапен може да стане световен шампион през 2025 година?

“Мисля, че сега предстоят писти, които са добри за нашата кола и мисля, че можехме да вземем повече от нашия автомобил, като това важи и за нашите пилоти. Ние гледаме на следващите състезания като на възможност да увеличим аванса пред Макс.”

По-рано през уикенда Стела заяви, че тимът все още е далеч от момента, в който в него ще се вземе решение дали да се даде приоритет на единия от двамата им пилоти, като засега положението не се променя - те продължават да получават еднаква подкрепа от отбора в битката за световната титла.

Пиастри: Ако преоткрием темпото си, няма да има от какво да се притесняваме

