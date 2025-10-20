Стела: В следващите състезания можем да увеличим аванса пред Макс

Тим шефът на Макларън във Формула 1 Андреа Стела разказа, че двамата пилоти на тима Оскар Пиастри и Ландо Норис са признали, че не са се представили по най-добрия начин в някои от предходните състезания този сезон.
“Мисля, че и самите те признават, че можеха да се справят по-добре в някои от предишните състезания - обясни Стела след Гран При на САЩ снощи. - Фактът е, че до края на сезона остават пет състезания и два спринта, което означава, че можем да увеличим аванса си пред Макс. Така виждам аз нещата.
“Мисля, че сега предстоят писти, които са добри за нашата кола и мисля, че можехме да вземем повече от нашия автомобил, като това важи и за нашите пилоти. Ние гледаме на следващите състезания като на възможност да увеличим аванса пред Макс.”
По-рано през уикенда Стела заяви, че тимът все още е далеч от момента, в който в него ще се вземе решение дали да се даде приоритет на единия от двамата им пилоти, като засега положението не се променя - те продължават да получават еднаква подкрепа от отбора в битката за световната титла.
