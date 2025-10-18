Ямал и 17-годишен от школата са титуляри за Барселона (съставите)

Шампионът Барселона излиза срещу Жирона в каталунското дерби от 9-ия кръг на Ла Лига. Мачът е на “Монтжуик” от 17:15 часа.

Точно преди паузата “блаугранас” се издъниха срещу Севиля и изгубиха лидерската си позиция и затова сега са амбицирани за реванш. В същото време Жирона прави слаб сезон и не крачка от изпадащите.

Ламин Ямал е излекуван напълно и дори е титуляр за Барса, като в атака ще действа с Маркъс Рашфорд и изненадата в състава - Антонио "Тони" Фернандес. Той е само на 17 години и има само 9 минути за мъжкия състав - при това още през миналия януари. Друг от възстановяващите се досега - Фермин Лопес, също е в групата, но започва двубоя на пейката.

В стартовите 11 на Жирона има популярни имена като на Дейли Блинд, Браян Хил и Аксел Витсел.