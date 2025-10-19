Флик: Не правя нищо срещу никого и никога няма да го направя

Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик изгледа от трибуните как Роналд Араухо отбеляза драматичния победен гол в 93-ата минута срещу Жирона и отпразнува бурно попадението, след като беше изгонен с червен картон за спор със съдията при вълнуващата победа с 2:1 в Ла Лига.

"Получи се фантастичен мач. Много е важно за бъдещето да видим как спечелихме трите точки. Това ни дава увереност и съм много щастлив за отбора", каза Флик, цитиран от агенция "Ройтерс".

Германецът ще пропусне сблъсъка срещу Реал Мадрид следващата неделя заради червения картон, но беше в оптимистично настроение, след като борбеният дух на отбора му осигури три ключови точки.

"Създадохме много положения, но, ако сме честни, Жирона също създаде много през първото полувреме. Следващите няколко мача са много важни за нас. Много съм щастлив за Араухо. Отношението му, когато играе и това, което дава на този клуб и на този отбор е много ценно", добави германският специалист.

Въпреки червения си картон, Флик не можа да сдържи емоциите си, когато победният гол бе факт.

Flick My fucking manager 😭😭😭😭😭😭pic.twitter.com/02Xa8D5fLd — 0 (@feelBarca) October 18, 2025

"Празнуването ми не беше насочено към никого, а беше заради начина, по който победихме. Бях щастлив. Не правя нищо срещу никого и никога няма да го направя. Приемам решението на съдията", каза Флик.