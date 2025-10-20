Популярни
Леклер: Бях притеснен да стартирам с меките сликове

  • 20 окт 2025 | 00:13
Леклер: Бях притеснен да стартирам с меките сликове

Шарл Леклер беше единственият пилот в челото, който стартира с меките сликове, а след това довърши състезанието със средно твърдите гуми.

„Бях малко притеснен, когато видях, че аз съм единственият с меки сликове на старта. Знаех, че това е рискован ход – обясни Леклер след финала. – Целта ми беше да стартирам с меките сликове и да карам в чист въздух.

„Това беше твърде оптимистично, тъй като на старта пред мен имаше две коли, но спечелих една позиция и това ми помогна много в състезанието.

„Като цяло съм много доволен, защото втората половина на сезона е много трудна за нас. Върнахме се на подиума, а свободната тренировка беше трудна за нас, тъй като имахме проблеми със скоростната кутия, щастлив съм, че се върнахме в челото.

„Много ми хареса битката с Ландо, за съжаление я загубих в края, но беше забавно.“

Снимки: Gettyimages

