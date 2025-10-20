Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Норис: Отне ми доста време да се преборя за второто място

  • 20 окт 2025 | 00:05
  • 308
  • 0
Ландо Норис проведе много оспорвана битка за второто място с Шарл Леклер, но в крайна сметка излезе пред пилота на Ферари и след това се откъсна пред него.

„Най-после успях да вземе второто място, като ми отне доста време да го направя – заяви британецът след финала. – С Шарл се получи хубава битка, той се бори здраво. Беше оспорвано.

„Направихме всичко по силите ни. Мислех, че ще успеем по-лесно да се справим с него, но не стана така. При изпреварването очаквах, че атаката на завой №12 ще е по-лесна, но и това не се оказа така.

„Шарл направи много добро състезание, беше забавно. Станаха хубави битки. Трябваше да се задоволя с второто място, но днес не можехме да направим много повече.

„В края на състезанието вече имах проблеми с гумите, затова върнах газта, те се охладиха и това проработи. Добра стратегия, добро пилотиране и забавно състезание.“

Снимки: Gettyimages

