Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на САЩ

Със своята трета победа в последните четири състезания, постигната в Гран При на САЩ, Макс Верстапен се доближи на 40 точки от лидера в генералното класиране във Формула 1 Оскар Пиастри, който завърши едва пети на „Пистата на Америките“.

Така преди финалните пет кръга за сезона австралиецът остава начело в битката за световната титла с актив от 346 точки и аванс от 14 пред своя съотборник Ландо Норис, който завърши втори в Остин. Трети е Верстапен, който продължи да се доближава до Пиастри и Норис, като само този уикенд световният шампион навакса 23 пункта от своя пасив спрямо лидера.

Гран При на САЩ във Формула 1: Победа за Верстапен, Норис и Леклер на подиума

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на САЩ:

Оскар Пиастри – 346 точки Ландо Норис – 332 Макс Верстапен – 306 Джордж Ръсел – 252 Шарл Леклер – 192 Люис Хамилтън – 142 Андреа Кими Антонели – 89 Алекс Албон – 73 Нико Хюлкенберг – 41 Исак Хаджар – 39 Карлос Сайнц – 38 Фернандо Алонсо – 37 Ланс Строл – 32 Лиам Лоусън – 30 Естебан Окон – 28 Юки Цунода – 28 Пиер Гасли – 20 Оливър Беарман – 20 Габриел Бортолето – 18 Франко Колапинто – 0 Джак Дуън – 0

Снимки: Sportal.bg