
Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на САЩ

  • 19 окт 2025 | 23:48
Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на САЩ

Със своята трета победа в последните четири състезания, постигната в Гран При на САЩ, Макс Верстапен се доближи на 40 точки от лидера в генералното класиране във Формула 1 Оскар Пиастри, който завърши едва пети на „Пистата на Америките“.

Така преди финалните пет кръга за сезона австралиецът остава начело в битката за световната титла с актив от 346 точки и аванс от 14 пред своя съотборник Ландо Норис, който завърши втори в Остин. Трети е Верстапен, който продължи да се доближава до Пиастри и Норис, като само този уикенд световният шампион навакса 23 пункта от своя пасив спрямо лидера.

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на САЩ:

  1. Оскар Пиастри – 346 точки

  2. Ландо Норис – 332

  3. Макс Верстапен – 306

  4. Джордж Ръсел – 252

  5. Шарл Леклер – 192

  6. Люис Хамилтън – 142

  7. Андреа Кими Антонели – 89

  8. Алекс Албон – 73

  9. Нико Хюлкенберг – 41

  10. Исак Хаджар – 39

  11. Карлос Сайнц – 38

  12. Фернандо Алонсо – 37

  13. Ланс Строл – 32

  14. Лиам Лоусън – 30

  15. Естебан Окон – 28

  16. Юки Цунода – 28

  17. Пиер Гасли – 20

  18. Оливър Беарман – 20

  19. Габриел Бортолето – 18

  20. Франко Колапинто – 0

  21. Джак Дуън – 0

