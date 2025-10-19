Със своята трета победа в последните четири състезания, постигната в Гран При на САЩ, Макс Верстапен се доближи на 40 точки от лидера в генералното класиране във Формула 1 Оскар Пиастри, който завърши едва пети на „Пистата на Америките“.
Така преди финалните пет кръга за сезона австралиецът остава начело в битката за световната титла с актив от 346 точки и аванс от 14 пред своя съотборник Ландо Норис, който завърши втори в Остин. Трети е Верстапен, който продължи да се доближава до Пиастри и Норис, като само този уикенд световният шампион навакса 23 пункта от своя пасив спрямо лидера.
Гран При на САЩ във Формула 1: Победа за Верстапен, Норис и Леклер на подиума
Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на САЩ:
Оскар Пиастри – 346 точки
Ландо Норис – 332
Макс Верстапен – 306
Джордж Ръсел – 252
Шарл Леклер – 192
Люис Хамилтън – 142
Андреа Кими Антонели – 89
Алекс Албон – 73
Нико Хюлкенберг – 41
Исак Хаджар – 39
Карлос Сайнц – 38
Фернандо Алонсо – 37
Ланс Строл – 32
Лиам Лоусън – 30
Естебан Окон – 28
Юки Цунода – 28
Пиер Гасли – 20
Оливър Беарман – 20
Габриел Бортолето – 18
Франко Колапинто – 0
Джак Дуън – 0
Снимки: Sportal.bg