  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  Макс Верстапен: Имам шанс за титлата!

Макс Верстапен: Имам шанс за титлата!

  19 окт 2025 | 23:56
Макс Верстапен: Имам шанс за титлата!

Световният шампион Макс Верстапен спечели трета победа в последните 4 състезания и след финала на Гран При на САЩ за първи път от доста време заяви, че има реален шанс да се бори за световната титла.

„Невероятен уикенд за нас – обясни Макс. – Знаех, че състезанието няма да е много лесно. Ако погледнем разликите в хода на цялото състезание, разликата между мен и Ландо беше наистина малка.

„Разликата в битката дойде в първата серия обиколки, там успях да взема аванс и след това го запазих до финала. Не беше лесно да се работи с гумите и в двете серии обиколки. Запазихме лидерството и съм невероятно горд с представянето ни този уикенд.

Гран При на САЩ във Формула 1: Победа за Верстапен, Норис и Леклер на подиума
Гран При на САЩ във Формула 1: Победа за Верстапен, Норис и Леклер на подиума

„Да, със сигурност, имам шанс за титлата. Просто трябва да се опитаме да правим такива уикенди до края на сезона. Ще пробваме всичко, което можем. Вълнуваща битка и тя ще остане вълнуваща до края на сезона.“

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на САЩ
Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на САЩ
Снимки: Gettyimages

