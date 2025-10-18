Де Хеа: Във Фиорентина веднага се почувствах като у дома

Давид Де Хеа сподели, че най-накрая е намерил спокойствие и чувство за принадлежност във Фиорентина. Бившият вратар на Манчестър Юнайтед се присъедини към отбора от Серия "А" през миналото лято и в интервю за "So Foot Arena" разкри, че адаптацията му в Италия е била по-лесна от очакваното.

Де Хеа обясни, че базата и атмосферата в клуба са изиграли ключова роля за неговото решение.

„Спортният център "Виола Парк" е невероятен и оказа голямо влияние върху избора ми. Но не е само това – с треньорския щаб, съотборниците и всички в клуба се чувствам като част от голямо семейство. Феновете са специални и обичам да гледам как пее агитката", сподели Де Хеа.

Испанецът похвали и живота във Флоренция.

„Това е град, който всеки иска да посети – малък, но красив, а храната е изключителна. Всичко това ме накара да искам да остана и да се опитам да спечеля трофей", изтъкна испанецът.

Де Хеа преподписа с Фиорентина

Размишлявайки върху годината, в която не игра, Де Хеа я описа като неочаквано пълноценна.

„Научих, че може да се живее и без футбол. Това беше една от най-добрите години в личен план, защото най-накрая имах време за семейството си – нещо, което ми липсваше в Манчестър Юнайтед. Тренирах и знаех, че съм готов. Исках да се върна в топ първенство, а Италия беше мечтата ми. Когато от Фиорентина се обадиха, решението беше лесно", каза Де Хеа.

Снимки: Imago