  2. България U21
Тодор Янчев иска да прави сина на Ел Пистолеро национал на България

  • 19 окт 2025 | 10:23
  • 2699
  • 3

Истинска бомбастична вест долетя от далечна Панама. Синът на бившия нападател на ЦСКА Хосе Гарсес – Ел Пистолеро е гласен за национал на България! Визира се 18-годишният Симао Гарсес, който също като баща си играе като централен нападател.

Тийнейджърът е роден в България, докато Ел Пистолеро е играч на „червените“. В Панама младокът носи прякора Българина именно заради родното си място.

БФС отговори на Ботев (Пловдив) за националите на България

Според панамският журналист Алваро Мартинес, синът на Ел Пистолеро е следен от селекционера на младежкия национален отбор Тодор Янчев, който иска да го извика на лагер преди предстоящите мачове. Твърди се, че Симао Гарсес има български паспорт и няма да има проблем да играе за „лъвовете“, ако, разбира се, самият футболист приеме предложението, пояснява „Мач Телеграф“.

18-годишният Симао е най-големият талант в школата на панамския Сан Франциско, който към днешна дата е на второ място в местното първенство. Няма данни той да е дебютирал за първия отбор, но нападателят играе много силно в първенствата за юноши.

Иначе Хосе Гарсес – Ел Пистолеро преминава в ЦСКА през юли 2007 г., като подписва договор за 3 години. Той вкара гол в дебюта си за победа над Беласица. Въпреки добрия старт, Ел Пистолеро, който бързо се превърна в любимец на феновете, не успя да се пребори с Ней за титулярно място. Той вкара само 3 гола за „червените“ и беше продаден за 400 000 евро на португалския Академика Коимбра. За Панама Хосе Гарсес има 32 мача и 9 гола за националния отбор.

