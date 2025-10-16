БФС отговори на Ботев (Пловдив) за националите на България

Ръководството на БФС отговори на официалното писмо, входирано от Ботев (Пловдив), относно това, че "канарчетата" искат да приемат мачовете на младежкия национален отбор на "Колежа". Ето какво пишат от футболния съюз:

"ДО : РЪКОВОДСТВОТО НА ПФК „БОТЕВ“ ПЛОВДИВ

Обръщаме се към Вас в отговор на официално писмо до Български футболен съюз, с което изразявате готовност стадион „Христо Ботев“ да бъде домакин на мачовете на младежкия национален отбор на България до 21 години.

С настоящото изказваме благодарност за отправената покана и желанието от Ваша страна за пълно съдействие.

Български футболен съюз ще проведе вътрешно обсъждане спрямо международния календар и предстоящите мачове и ще направи евентуалните постъпки за организация на домакинство към Община Пловдив в случай, че се вземе решение някоя от националните гарнитури да играе на стадион „Христо Ботев“.

С уважение,

ГЕОРГИ ИВАНОВ

ПРЕЗИДЕНТ НА БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ"