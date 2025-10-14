Популярни
  Sportal.bg
  България U21
  Тодор Павлов: Заслужена победа!

Тодор Павлов: Заслужена победа!

  14 окт 2025 | 21:34
  • 649
  • 0

Защитникът на България (U21) Тодор Павлов бе изключително доволен от победа с 2:1 над Чехия в сблъсък от европейските квалификации.

Браво! България U21 показа сърце и обърна Чехия
Браво! България U21 показа сърце и обърна Чехия

"Заслужена победа. Вкараха ни от едно положение с наша глупост. Бяхме по-добрия отбор, играхме силно и можехме по-изразително да спечелим. Поздравявам съперника, но ние бяхме по-добри.

Сплотен отбор сме и сме приятели. Това помага да играем добре и сме силен колектив, помагаме си. В този спорт колективът е най-важен. Когато отборът върви и ти вървиш напред. Много тежък мач беше. Противникът ни е на високо ниво", заяви Павлов.

Снимки: Борислав Трошев

