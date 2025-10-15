Популярни

  2. България U21
  3. Ботев (Пд) изрази готовност да приеме мачовете на младежкия национален отбор на България

Ботев (Пд) изрази готовност да приеме мачовете на младежкия национален отбор на България

  • 15 окт 2025 | 14:23
  • 521
  • 0

Ръководството на Ботев (Пловдив) входира официално писмо до Българския футболен съюз, с което изразява готовност стадион "Христо Ботев" да бъде домакин на мачовете на младежкия национален отбор на България до 21 години.

Браво! България U21 показа сърце и обърна Чехия
Браво! България U21 показа сърце и обърна Чехия

Ето какво гласи позицията на "жълто-черния" клуб:

"Уважаеми господин Иванов,

Обръщаме се към Вас с молба и въпрос, който вълнува не само нашия клуб, но и всички истински почитатели на българския футбол.

Каква е причината мачовете на младежкия национален отбор на България до 21 години да не се провеждат на най-красивия и модерен стадион в страната – стадион „Христо Ботев“ в Пловдив?

Вярваме, че именно младите „лъвове“ заслужават да играят пред пълни трибуни, в атмосфера, която вдъхновява и ги кара да се гордеят, че защитават националната фланелка. За съжаление, сегашните домакинства се играят на стадиони, които не отговарят на съвременните стандарти и често остават празни – без онази енергия и подкрепа, която само българските фенове могат да дадат.

Янчев: Видяхте и почувствахте заряда, имаме уникални играчи
Янчев: Видяхте и почувствахте заряда, имаме уникални играчи

Пловдив е футболната столица на България – град, в който любовта към играта се усеща във въздуха.

Стадион „Христо Ботев“ не е просто спортно съоръжение – той е символ на страст, вярност и модерното лице на българския футбол.

ПФК Ботев Пловдив изразява своята пълна готовност да бъде домакин на мачовете на младежкия национален отбор и да окаже пълно съдействие за организацията и провеждането им.

Тодор Павлов: Заслужена победа!
Тодор Павлов: Заслужена победа!

Вярваме, че с общи усилия можем да превърнем всеки мач на нашите млади национали в истински футболен празник – такъв, какъвто България заслужава.

С уважение и вяра в бъдещето на българския футбол,

ПФК Ботев Пловдив".

