  България U21
  2. България U21
  Янчев: Видяхте и почувствахте заряда, имаме уникални играчи

Янчев: Видяхте и почувствахте заряда, имаме уникални играчи

  • 14 окт 2025 | 21:14
Селекционерът на младежкия национален отбор по футбол на България - Тодор Янчев, похвали футболистите си за силната им игра и подедата с 2:1 над Чехия, която ни остави в битката за класиране на европейското първенство в Сърбия и Албания.

Браво! България U21 показа сърце и обърна Чехия
Браво! България U21 показа сърце и обърна Чехия

"Видяхте и почувствахте заряда. Мачът премина изцяло под наше ръководство. Момчетата изпълниха всички указания. Имаме уникални играчи. Вместо да поведем с един или два на нула, те ни вкараха с първата атака.

След мача с Португалия си казахме, че това е начинът. Ще излезем от това положение със силни игри срещу силни съперници. Срещу Чехия създадохме толкова много положения.

Самите момчета усещат, че могат да играят много по-бърз и динамичен футбол.

Срещу Португалия разковничето бе смяната на Асен Митков и червения картон. Но и там имахме положения. При 2:0 не ни дадоха дузпа.

Днес им казах, че утре ще е късно. Така бях написал на разбора. Никой не го устройва "играхме добре и ще чакаме другите квалификации". Те разбират какво се изисква. Това са много умни момчета, които осъзнаха от каква важност беше днешният мач. Срещу Португалия създадохме няколко ситуации, които не успяхме да ги реализираме", каза Янчев след срещата.

