Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България U21
  3. Петко Панайотов: Трябваше да си решим мача по-рано

Петко Панайотов: Трябваше да си решим мача по-рано

  • 14 окт 2025 | 21:07
  • 1177
  • 0

Халфът на България (U21) Петко Панайотов говори след страхотната победа с 2:1 над Чехия в блъсък от квалификациите за Европейското първенство.

Браво! България U21 показа сърце и обърна Чехия
Браво! България U21 показа сърце и обърна Чехия

"Всички се раздадохме на максимум. Трябваше да си решим мача по-рано, но играеш до последно. Благодаря на моите съотборници и се надяваме на още много победи.

Целият треньорски щаб е на много високо ниво. Ще направим всичко възможно, за да задържим играта от мача с Чехия и в следващите срещи", заяви халфът на България.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Трошев

Още от Национални отбори

България (U19) си върна на Молдова за поражението преди няколко дни

България (U19) си върна на Молдова за поражението преди няколко дни

  • 14 окт 2025 | 18:50
  • 1615
  • 0
Браво! България U21 показа сърце и обърна Чехия

Браво! България U21 показа сърце и обърна Чехия

  • 14 окт 2025 | 20:56
  • 38566
  • 64
Кметът на Валядолид и шефът на испанския футбол дойдоха за "лъвовете"

Кметът на Валядолид и шефът на испанския футбол дойдоха за "лъвовете"

  • 14 окт 2025 | 13:48
  • 3075
  • 0
Около 400 българи ще подкрепят родните национали срещу Испания

Около 400 българи ще подкрепят родните национали срещу Испания

  • 14 окт 2025 | 12:14
  • 1001
  • 2
"Марка": "Ла Роха" предизвиква себе си срещу слаба и депресирана България

"Марка": "Ла Роха" предизвиква себе си срещу слаба и депресирана България

  • 14 окт 2025 | 11:34
  • 8694
  • 8
България U21 има шанс за реванш

България U21 има шанс за реванш

  • 14 окт 2025 | 05:31
  • 13213
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

На почивката: Испания 1:0 България, 41:3 атаки за домакините

На почивката: Испания 1:0 България, 41:3 атаки за домакините

  • 14 окт 2025 | 22:30
  • 68566
  • 179
Браво! България U21 показа сърце и обърна Чехия

Браво! България U21 показа сърце и обърна Чехия

  • 14 окт 2025 | 20:56
  • 38566
  • 64
Латвия 0:3 Англия, Кайн с два бързи гола в края на първата част

Латвия 0:3 Англия, Кайн с два бързи гола в края на първата част

  • 14 окт 2025 | 21:44
  • 6730
  • 1
Италия 1:0 Израел, Ретеги откри от дузпа

Италия 1:0 Израел, Ретеги откри от дузпа

  • 14 окт 2025 | 21:45
  • 1914
  • 0
Янчев: Видяхте и почувствахте заряда, имаме уникални играчи

Янчев: Видяхте и почувствахте заряда, имаме уникални играчи

  • 14 окт 2025 | 21:14
  • 4463
  • 3
Везенков и Олимпиакос се надлъгват с Анадолу Ефес в Пирея

Везенков и Олимпиакос се надлъгват с Анадолу Ефес в Пирея

  • 14 окт 2025 | 22:23
  • 3159
  • 0