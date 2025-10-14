Петко Панайотов: Трябваше да си решим мача по-рано

Халфът на България (U21) Петко Панайотов говори след страхотната победа с 2:1 над Чехия в блъсък от квалификациите за Европейското първенство.

Браво! България U21 показа сърце и обърна Чехия

"Всички се раздадохме на максимум. Трябваше да си решим мача по-рано, но играеш до последно. Благодаря на моите съотборници и се надяваме на още много победи.



Целият треньорски щаб е на много високо ниво. Ще направим всичко възможно, за да задържим играта от мача с Чехия и в следващите срещи", заяви халфът на България.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Трошев