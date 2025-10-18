Лече остана без домакинска победа срещу Сасуоло

Отборите на Лече и Сасуоло завършиха наравно 0:0 на “Виа дел Маре” в срещата помежду им от седмия кръг на Серия "А". Така и двата тима записаха трети пореден мач без загуба, но “джалоросите” остават без домакински успех в първенството през този сезон, а освен това никога не са побеждавали “неровердите” на свой терен. За гостите пък ремито е първо от началото на кампанията.

Самият мач беше доста равностоен, като и двата тима си размениха по едно полувреме, в което имаха превес в головите положения, но не реализираха победно попадение. С това равенство Сасуоло се придвижи до осмата позиция в класирането с актив от 10 точки, а Лече се изкачи на 14-ото място със своите 6 пункта.

The points are shared at the Via del Mare 🤝#LecceSassuolo pic.twitter.com/bmTdJ6SloZ — Lega Serie A (@SerieA_EN) October 18, 2025

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages