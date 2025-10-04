Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лече
  3. Дебютен гол донесе първи успех на Лече в Серия "А"

Дебютен гол донесе първи успех на Лече в Серия "А"

  • 4 окт 2025 | 20:36
Дебютен гол донесе първи успех на Лече в Серия "А"

Отборът на Лече записа минимален успех с 1:0 при гостуването си на Парма от шестия кръг на Серия "А". Това е първа шампионатна победа за „джалоросите“ през сезона, като с нея те сложиха край на серията на своя съперник от три мача без загуба във всички турнири.

Макар и да отстъпваха на „дуковете“ по отношение на притежанието на топката и отправените удари, гостите единствени успяха да стигнат до попадение в този двубой. То дойде в 38-ата минута, когато Рикардо Сотил стреля от трудна позиция и голямо разстояние, като никой не игра с топката след това и така тя се озова в мрежата за дебютния гол на крилото с екипа на Лече.

Така съставът на Еузебио Ди Франческо се изкачи на 15-ата позиция в класирането с актив от пет точки, колкото има и 14-ият Парма.

Снимки: Gettyimages

