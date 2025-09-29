Ибрахимович към Камарда: Вече всички знаят името ти

Златан Ибрахимович разкри съобщения, които е получил от Франческо Камарда – 17-годишния играч на Милан, който в момента играе под наем в Лече. През уикенда Камарда отбеляза първия си гол в Серия А в мача срещу Болоня.

Ибрахимович, който е съветник на собствениците на Милан „RedBird“, публикува съобщенията, които Камарда му е изпратил през 2019 г.

„Аз съм италианец и голям фен на Милан. Ти си велик шампион, благодаря ти, че дойде в Милан. Бих искал да се запозная с теб, ти си моят герой. А! И аз играя за Милан, казвам се ФРАНЧЕСКО КАМАРДА“, е написал футболистът, който тогава е бил на 11 години.

След като публикува тези снимки, Ибрахимович написа: „31 декември 2019 г.: Казвам се ФРАНЧЕСКО КАМАРДА. 28 септември 2025 г.: Сега всички знаят името ти, не само аз.“

Снимки: Gettyimages