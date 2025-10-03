Популярни
  2. Верона
  3. Сасуоло продължи мъките на Верона, ВАР с ключова роля

Сасуоло продължи мъките на Верона, ВАР с ключова роля

  • 3 окт 2025 | 23:55
  • 396
  • 0

Сасуоло постигна победа с 1:0 в гостуването си на Верона от 6-ия кръг на Серия "А". Андреа Пинамонти отбеляза единствения гол в мача в 71-вата минута, като така продължи серията от шест поредни мача без удпех на домакините от града на Ромео и Жулиета.

Важна роля в мача имаше системата ВАР, която се намеси на няколко пъти в ключови моменти. В 16-тата минута бе отсъдена дузпа в полза на Верона за игра с ръка на Крисчън Волпато, но след намесата на асистент съдиите, реферът промени решението си и отмени дузпата.

В 61-вата минута се случи нещо подобно, но в другото наказателно поле. Този път претенции за дузпа имаха гостите, но и тук след намесата на ВАР такава не бе отсъдена.

В 71-вата минута Суат Сердар изблъска в гръб Алиу Фадера и реферът посочи бялата точка, а дори и след преглеждане на ситуацията, този път не промени решението си и дузпата остана. Ударът на Андреа Пинамонти от бялата точка бе спасен от вратаря Лоренцо Монтипо, но нападателят стигна до отбитата топка и я довкара във вратата за 0:1.

В края на мача Верона за пореден път имаше претенции за дузпа за нарушение срещу техен играч, но този път ВАР дори не реагира и ситуацията бе подмината.

Така Сасуоло си тръгна с трите точки от това гостуване и вече има актив от 9, като се изкачи до 8-ата позиция в таблицата. Верона пък остава с 3 точки на 17-ото място.

Снимки: Gettyimages

