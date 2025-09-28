Сасуоло се справи с Удинезе

Сасуоло записа втора победа от началото на сезона в Серия А, след като спечели с 3:1 домакинството си на Удинезе. С този успех тимът на Фабио Гросо се изкачи до 12-то място и има точка по-малко от днешния си съперник.

Сасуоло започна силно мача и стигна до две ранни попадения. В осмата минута Пинамонти открадна топката в средата на терена, а Берарди пусна към Арманд Лауриенте, който откри резултата. Четири минути по-късно авторът на първия гол асистира за втория. Лауриенте подаде на Исмаел Коне, който проби отляво и преодоля вратаря.

Съдията отсъди на два пъти дузпа за Удинезе, но след разглеждане с ВАР и в двата случая решението му бе отменено. След почивката гостите показаха по-добра игра и се върнаха в мача. Кийнън Дейвис се разписа, след като удар на Ата бе отразен от Мурич, но на пътя на Дейвис. Последваха опасни ситуации и пред двете врати преди резервата Едоардо Янони да сложи точка на спора. Той се разписа в 81-ата минута след удар с глава, възползвайки се от центриране на друга резерва Алиу Фадера.

Снимки: Imago