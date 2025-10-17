Тото Волф: Нямаше умишлено флиртуване с Макс

По-рано тази седмица отборът на Мерцедес обяви официално, че Джордж Ръсел и Андреа Кими Антонели ще продължат да си партнират в състава на Сребърните стрели и за сезон 2026 във Формула 1. По този начин от Бракли сложиха край на всички спекулации за бъдещето на Ръсел в отбора.

Както е известно оставането на британеца в екипа на беше много сигурно предвид разговорите, които шефът на Мерцедес Тото Волф водеше с четирикратния световен шампион Макс Верстапен. Те обаче не доведоха до нищо, тъй като нидерландецът нямаше как да активира клаузата за предварителна раздяла с Ред Бул.

Пред медиите по време на уикенда за Гран При на САЩ Волф коментира избора на Сребърните стрели и се върна към разговорите с Верстапен. Австриецът призна, че с част от тях той е предизвикал несигурност у неговите пилоти и обеща да се поучи от грешките си.

„Истината е, че трябва да се учим от грешките си. Нямаше умишлено флиртуване. Беше случайно. Ясно е, че трябва да се водят разговори. Озовахме се на едно и също място през лятото (остров Сардиния), което не изглеждаше добре и беше дестабилизиращо за всички. Но това е миналото. Сега всичко е ясно, договорите са подписани и продължаваме напред.



„Със сигурност щеше да е зрелищно за всички да видим Макс и Джордж. Но не искам да създавам никакви спекулации. Кими и Джордж са пилотите, които ние искаме за нашето бъдеще, това е добра пилотска двойка“, обясни Волф пред Sky Sports F1.

