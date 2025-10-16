Новият договор носи на Ръсел 30 милиона лири на година

Новият договор на Джордж Ръсел с Мерцедес ще превърне британеца в един от най-скъпоплатените пилоти във Формула 1, разкриха британските вестници The Express и The Daily Mail.
Според тях, Ръсел ще се състезава за 30 милиона лири на сезон, като това го нарежда на трето място по заплата във Формула 1.
Ръсел се пребори за договор за 2 години
Първата позиция е за Макс Верстапен с 48 милиона лири, а второто – за 7-кратния световен шампион Люис Хамилтън, който от този сезон кара за Ферари срещу 45 милиона паунда на сезон.
От Мерцедес потвърдиха само, че договорът на Ръсел е за „повече години“, но също така го обявиха заедно с Андреа Кими Антонели. Смята се, че новият контракт на Ръсел е за поне 2 сезона, като забавянето му се дължеше на преговорите относно срока на договора.
