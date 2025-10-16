Новият договор носи на Ръсел 30 милиона лири на година

Новият договор на Джордж Ръсел с Мерцедес ще превърне британеца в един от най-скъпоплатените пилоти във Формула 1, разкриха британските вестници The Express и The Daily Mail.

Според тях, Ръсел ще се състезава за 30 милиона лири на сезон, като това го нарежда на трето място по заплата във Формула 1.

BREAKING: George Russell and Kimi Antonelli confirmed to race for Mercedes in 2026 🚨#F1 pic.twitter.com/TGKM0goe3r — Formula 1 (@F1) October 15, 2025

Ръсел се пребори за договор за 2 години

Първата позиция е за Макс Верстапен с 48 милиона лири, а второто – за 7-кратния световен шампион Люис Хамилтън, който от този сезон кара за Ферари срещу 45 милиона паунда на сезон.

От Мерцедес потвърдиха само, че договорът на Ръсел е за „повече години“, но също така го обявиха заедно с Андреа Кими Антонели. Смята се, че новият контракт на Ръсел е за поне 2 сезона, като забавянето му се дължеше на преговорите относно срока на договора.

