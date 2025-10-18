Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Локомотив Авиа ще спори с Нефтохимик във втория полуфинал за Суперкупата на България

Локомотив Авиа ще спори с Нефтохимик във втория полуфинал за Суперкупата на България

  • 18 окт 2025 | 07:11
  • 390
  • 0

Вицешампионът Локомотив Авиа (Пловдив) ще спори с Нефтохимик 2010 (Бургас) във втория полуфинал на турнира за efbet Суперкупата на България, която ще се проведе днес и утре в залата на "сините" в София.

Найден Найденов: Дори краткото присъствие на Матей Казийски е голям плюс за волейбола и нас
Найден Найденов: Дори краткото присъствие на Матей Казийски е голям плюс за волейбола и нас

Мачът е днес (18 октомври) от 19,30 часа и ще бъде давана пряко по MAX Sport 2.

Тодор Вълчев: Страхотно е да играеш рамо до рамо с Матей Казийски, мотивацията е на 100%
Тодор Вълчев: Страхотно е да играеш рамо до рамо с Матей Казийски, мотивацията е на 100%

Старши треньорът на Локомотив Найден Найденов заяви преди старта, че самото присъствие на Матей Казийски вдъхновява всички в състава да дадат над 100% от себе си. Капитанът Тодор Вълчев пък добави, че очаква да покажат един добър волейбол.

Франческо Кадеду: Не се изправяме срещу Матей Казийски, а срещу целия отбор на Локо Авиа
Франческо Кадеду: Не се изправяме срещу Матей Казийски, а срещу целия отбор на Локо Авиа

Италианският наставник на Нефтохимик Франческо Кадеду коментира, че няма да се изправят само срещу Матей Казийски, а срещу целия отбор на Локомотив. В същото време новият капитан на тима Калоян Балабанов каза, че със сигурност е хубаво да започнат сезона с трофей, но ще бъде много трудно.

Калоян Балабанов: Да играеш срещу Матей Казийски е допълнителна мотивация
Калоян Балабанов: Да играеш срещу Матей Казийски е допълнителна мотивация

И вторият полуфинал между Локомотив и Нефтохимик предвещава битка и борба до край.

