Калоян Балабанов: Да играеш срещу Матей Казийски е допълнителна мотивация

Новият капитан на Нефтохимик 2010 (Бургас) Калоян Балабанов сподели по време на медийното събитие преди началото на турнира за Суперкупата на България този уикенд, че очаква много равностойни мачове, а да играе срещу Матей Казийски е допълнителна мотивация.

"Със сигурност хубаво е да започнеш сезона с трофей. Ще бъде много трудно, защото отборите са много класни. Не очаквам нищо да получим даром, трябва много да се постараем. Всички знаем, че Матей Казийски е в Локомотив - голяма еуфория. И за нас ще бъде така. Ще дадем всичко от себе си, за да спечелим. Има и респект, и амбиция от неговото присъствие", каза Балабанов.

"След като нашият треньор Кадеду бе в националния отбор, това е допълнителен стимул. Не съм бил в националния отбор, за да ви кажа каква е системата. В началото бе по-трудно, защото работихме с помощника му. Ще е трудно да покажем най-добрия потенциал, защото са първи мачове, но смятам, че ще стане хубав празник за волейбола и за привържениците", надява се капитанът на бургазлии.

Снимки: Борислав Цветанов