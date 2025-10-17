Популярни
Калоян Балабанов: Да играеш срещу Матей Казийски е допълнителна мотивация

  • 17 окт 2025 | 19:57
  • 208
  • 0

Новият капитан на Нефтохимик 2010 (Бургас) Калоян Балабанов сподели по време на медийното събитие преди началото на турнира за Суперкупата на България този уикенд, че очаква много равностойни мачове, а да играе срещу Матей Казийски е допълнителна мотивация.

"Със сигурност хубаво е да започнеш сезона с трофей. Ще бъде много трудно, защото отборите са много класни. Не очаквам нищо да получим даром, трябва много да се постараем. Всички знаем, че Матей Казийски е в Локомотив - голяма еуфория. И за нас ще бъде така. Ще дадем всичко от себе си, за да спечелим. Има и респект, и амбиция от неговото присъствие", каза Балабанов.

"След като нашият треньор Кадеду бе в националния отбор, това е допълнителен стимул. Не съм бил в националния отбор, за да ви кажа каква е системата. В началото бе по-трудно, защото работихме с помощника му. Ще е трудно да покажем най-добрия потенциал, защото са първи мачове, но смятам, че ще стане хубав празник за волейбола и за привържениците", надява се капитанът на бургазлии.

Снимки: Борислав Цветанов

