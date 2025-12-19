Джошуа срещу Пол: край на закачките, време е за бокс

Джейк Пол и Антъни Джошуа се изправиха един срещу друг за последен път преди дългоочаквания си мач в ранните часове на събота (3 часа след полунощ на 20 декември българско време).

Не всичко ще е обичайно за битката Джошуа - Пол

Двубоят беше изненадващ още от подписването му миналия месец, а с наближаването на срещата всичко става все по-реално. По време на церемониалния кантар в четвъртък стана ясно колко абсурдна всъщност е идеята Пол – бивша YouTube звезда и импровизиран боксьор – да се изправи срещу един от най-добрите тежки боксьори на това поколение в лицето на Антъни Джошуа.

Тайсън Фюри започна с атаките към Антъни Джошуа

Бившият двукратен световен шампион в тежка категория изглеждаше в невероятна форма, докато платформата под него го издигаше във въздуха. Пол, който също бе повдигнат от другата страна на сцената, демонстративно напрегна мускули, опитвайки се да привлече внимание, но нямаше как да се сравнява с атлетичната фигура на Джошуа срещу него. След това двамата бяха спуснати обратно на сцената, а Джошуа застана в центъра и изчака съперникът му да се приближи. Пол пропълзя по пода, преди да се изправи лице в лице с Джошуа. През седмицата двамата поддържаха сравнително шеговит тон, но този път любезностите изчезнаха и напрежението започна да се покачва.

Пол започна да говори провокативно към Джошуа и странно да го побутва в областта на корема. Джошуа не прие това добре, хвана ръката на Пол и му каза да спре.

„Всичко е наред. Най-важното е публиката да се е забавлявала“, каза Джошуа след срещата лице в лице. „Има взаимно уважение, защото сме двама бойци, които ще влязат на ринга, но в крайна сметка аз трябва да победя. Сега игричките приключиха. Време е за пълна концентрация. Казах му "Не ме пипай", нищо повече. Знаете какъв е характерът ми, нали? Тук не ни трябват театралности. Но на ринга знаете за какво излизам.“

JAKE PAUL vs. ANTHONY JOSHUA

LIVE only on Netflix

TOMORROW, December 19

8 PM ET | 5 PM PT#JakeJoshua pic.twitter.com/FnnI8y0Rab — Netflix (@netflix) December 19, 2025

В навечерието на предишния си мач – нокаут загубата от Даниел Дюбоа през септември миналата година – Джошуа бе помолил феновете да се молят за него. Този път тонът му бе различен.

„Искам да се молите за мен. Искам да се молите и за съперника ми, защото той ще има нужда“, заяви той. „Просто ще го надиграя, това е всичко. Аз съм сериозен боец. В това е разликата. Сериозен, наистина сериозен боец. Ще бъде разбит. Каквото такова. Ще го смажа. Ще го унищожа.“

Пол, който наблюдаваше от няколко метра, веднага реагира на думите на Джошуа и се срещна с него в центъра на сцената.

Jake Paul bravely put his fist to Anthony Joshua's face as they sized each other up for the final time.#JakeJoshua pic.twitter.com/FwaddlNGtz — Boxing News (@BoxingNewsED) December 19, 2025

„Той е тежък горе. Вижте му краката – пилешки крака“, отвърна Пол. „Усещам страх. Виждам нещо в очите му – наистина. Напрежението е върху него. Аз се бия свободно. Аз вече спечелих. За него това е ситуация без изход. Притиснал съм го в ъгъла, точно където го искам.“

Много от следящите този двубой смятат, че Пол, новак в полутежка категория, е напълно луд да се изправи срещу Джошуа – един от най-добрите боксьори в тежка категория.

„Тук съм, за да покажа на света какво е възможно, да покажа на децата какво може да се постигне със самоувереност“, каза Пол за скептиците. „За това е целият този мач. Тук съм, за да променя спорта. Тук съм, за да вдъхновя следващото поколение спортисти да преследват целите си и да правят немислимото. Не мога да повярвам, човече. Това е доказателство за Бог и за пътя, по който ме е повел.“

След това Пол бе попитан за прогнозата си за мача.

„Вероятно нокаут в шести или седми рунд. Ще го смажа!“ изкрещя той, преди да напусне сцената.

Микрофонът отново бе подаден на Джошуа, който стоеше до дългогодишния си промоутър Еди Хърн от Matchroom Boxing – човекът, който по ирония на съдбата промотира и професионалния дебют на Пол в Маями през 2020 г.

„Този човек тук [Еди Хърн] започна професионалната кариера на Джейк“, каза Джошуа. „Той му помогна да направи професионалния си дебют, а сега доведе мен, за да сложа край на боксовата кариера на Джейк Пол.“

Последната дума бе дадена на Хърн, който отново предупреди Пол какво го очаква в събота сутрин (03:00 часа наше време).

„Респект към Джейк Пол“, каза Хърн. „Успех. Утре всичко приключва. Пази се.“